Diritti tv Serie B, inserimento di Amazon! Le partite in 3 piattaforme | DETTAGLI

Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie B e sono in fase di definizione le trattative sul fronte dei diritti tv. Le ultime settimane sono state caldissime e di altissima tensione ma adesso inizia ad intravedersi la luce.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nell’edizione odierna è spuntata la soluzione Amazon Prime per la trasmissione delle partite del campionato cadetto. Sky e DAZN sono ancora in corsa a prezzi più bassi rispetto al precedente triennio. Un nuovo bando è stato aperto dalla Lega B nel quale è stato fissato il prezzo di 13 milioni.

La situazione

Considerando i numeri della scorsa stagione Sky e DAZN sembrano interessati a confermare la loro presenza nel prossimo triennio a cominciare dalla prima giornata di campionato, in programma dal 16 agosto. Magari senza trasmettere tutte le partite.

Se i due principali broadcaster dovessero confermare la loro presenza, arriveranno 26 milioni di euro, più la vendita dei diritti all’estero. La differenza dovrebbe essere colmata nel prossimo triennio da una novità: Amazon acquista i diritti gratis e girerà alla Lega una percentuale per l’incasso da ogni utente per partita. Sulla piattaforma non si troveranno tutti gli incontri, gli incassi saranno molto diversi tra uno e l’altro, ma poi la Lega ridistribuirà equamente questi introiti ai club insieme agli altri.