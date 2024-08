Diritti tv Serie B, fissata una nuova assemblea: i club cercano alternative

CalcioWeb

Mancano appena 11 giorni all’inizio del campionato di Serie B e la situazione sul fronte diritti tv è ancora in alto mare. L’accordo per la cessione dei diritti televisivi non è stato ancora raggiunto, le offerte di DAZN e Sky non hanno superato i 12 milioni di euro. La cifra non è stata considerata all’altezza.

La Lega Serie B ha convocato un’assemblea “con carattere urgente” per trattare vari temi di discussione, tra questi anche la distribuzione dei diritti audiovisivi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 agosto.

I club cercano alternative

I club di Serie B sono preoccupati e il futuro è sempre più incerto: la situazione economica dei club, già delicata, potrebbe peggiorare senza la vendita dei diritti televisivi. Le proprietà sono in contatto per trovare delle soluzioni in grado di garantire la continuità aziendale: serve muoversi anche in altre direzioni e il riferimento è agli introiti da sponsor e stadi. In attesa di una decisione definitiva sui diritti tv.