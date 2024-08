Diritti tv Serie B, le offerte presentate da DAZN e Sky: la situazione

CalcioWeb

A 14 giorni dall’inizio del campionato di Serie B la situazione dei diritti tv è ancora in alto mare. I club sono preoccupati per la possibilità di perdere una cifra importante necessaria per affrontare la stagione ed i tifosi rischiano di rimanere al buio dalla visione delle partite, soprattutto quelle in trasferte.

Il campionato cadetto è composto da club molto ambiziosi, grandi piazze e con un elevato numero di tifosi pronti a sottoscrivere abbonamenti televisivi.

Le offerte di Sky e DAZN

Sky e DAZN sono in corso per assicurarsi i diritti tv di Serie B, i dialoghi continuano ma le offerte presentate non sono state considerate all’altezza. Secondo le ultime notizie le due televisioni avrebbero messo sul piatto 12 milioni di euro, una cifra giudicata troppo bassa. Le emittenti non avrebbero intenzione di rilanciare e il ‘tira e molla’ è sempre più evidente.