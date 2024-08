Fonseca ha rotto il Milan? Leao e Theo, gol dalla panchina e protesta plateale: 2-2 a fatica contro la Lazio

CalcioWeb

Meno male che è arrivata la sosta. Siamo sicuri che qualche tifoso del Milan avrà esclamato questa frase con un po’ di sollievo. Appena 2 punti in 3 gare per i rossoneri, ben 6 gol subiti, nemmeno una prova convincente in ter uscite. Contro la Lazio un 2-2 sofferto che scopre i soliti punti deboli e mette a nudo le incertezze imbarazzanti di difesa e centrocampo. Il tutto condito da una forte polemica. Ma andiamo con ordine.

Lazio-Milan 2-2: il racconto della gara

Il Milan gioca, tutto sommato, anche un buon primo tempo, al netto di qualche incertezza difensiva, in particolar modo la prima con Dia che rischia di beffare Maignan in uscita. Pavlovic all’8′ minuto segna di testa su corner, poi si sobbarca il lavoro dell’intera difesa giocando a uomo contro tutti e vincendo qualsiasi duello. Peccato che ancora non abbia sviluppato il dono dell’ubiquità e, giocando a sinistra può mettere una pezza solo da quella parte.

A destra il Milan è troppo vulnerabile. Nella ripresa Emerson Royal cala di intensità e fa rimpiangere Calabria: due gol identici su due errori di posizionamento (con la complicità di Tomori) che permettono a Tavares di scappare sulla fascia e confezionare gli assist per Castellanos e Dia che non perdonano. Milan ribaltato, occhi sulla panchina…

La protesta di Leao e Theo Hernandez

Anche Fonseca si gira verso la panchina e incrocia gli sguardi di Leao e Theo Hernandez, entrambi tenuti fuori dal primo minuto per scelta tecnica dopo la prestazione opaca di Parma. I due calciatori migliori del Milan entrano insieme ad Abraham (e Musah) e confezionano il gol del 2-2: sponda di Abraham, Leao accelera e serve Theo che scappa a sinistra e mette dentro ancora per Abraham, controllo e assist per Leao che conclude battendo Provedel. Reazione rabbiosa alla quale segue il cooling break della discordia.

Pausa di raffreddamento: sul Milan cala il gelo. Theo Hernandez e Leao restano a bere dall’altra parte del campo rispetto al resto dei compagni che si riunisce intorno a Fonseca per ascoltare gli accorgimenti tattici. Fonseca ha minimizzato nel post gara: entrati da poco, già sapevano tutto?

E allora perchè Abraham e Musah si sono avvicinati ugualmente? Il gesto è sembrato quello di una protesta più che plateale ma anche se in questa lettura è presente un difetto di malizia, il vicecapitano e il leader della squadra, in un momento così complicato, possono permettersi il lusso di staccarsi dai compagni in quel modo? L’ennesimo segnale di una squadra che fatica a trovare compattezza dentro e all’apparenza anche fuori dal campo. Fonseca ha rotto il Milan?

Classifica Serie A

Inter 7 Torino 7 Juventus 6 Napoli 6 Empoli 5 Genoa 4 Udinese 4 Lazio 4 Parma 4 Verona 3 Atalanta 3 Lecce 3 Fiorentina 2 Milan 2 Cagliari 2 Bologna 2 Roma 1 Monza 1 Como 1 Venezia 1