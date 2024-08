Formula 1, Kimi Antonelli in Mercedes nel 2025: sarà l’italiano più giovane della storia

CalcioWeb

La notizia era nell’aria già da un po’, adesso è ufficiale: Kimi Antonelli sarà un nuovo pilota della Mercedes a partire dalla stagione 2025. Il giovane pilota italiano farà coppia con George Russell e prenderà il posto lasciato libero da Lewis Hamilton che si trasferirà in Ferrari al termine della stagione.

Kimi Antonelli, appena 18 anni, sarà il terzo debuttante più giovane di sempre dopo Max Verstappen e Lance Stroll, nonchè il primo italiano più giovane della storia ad approdare in Formula 1. A proposito di italiani, un pilota tricolore mancava dal 2021: l’ultimo è stato Andrea Giovinazzi.

Kimi Antonelli ha dichiarato: “raggiungere la Formula 1 è un sogno che diventa realtà: ringrazio il team per la fiducia, so di avere ancora molto da imparare ma mi sento pronto per questa sfida. Non vedo l’ora di fare coppia con Russell: ho grande rispetto per lui, mi ha già aiutato molto a crescere come pilota e sono certo che mi aiuterà anche in futuro, da compagno di scuderia“.