Francia, Henry rescinde il contratto da Ct dell’Under 21: il motivo

CalcioWeb

Thierry Henry non è andato oltre la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la sconfitta in finale contro la Spagna. L’ex attaccante non è più l’allenatore della squadra Under 21.

A dare l’ufficialità dell’addio la Federcalcio transalpina (Fff) con una nota. “Thierry Henry ha deciso di rescindere il suo contratto che sarebbe scaduto a giugno 2025, per motivi personali. Al termine di un’eccezionale campagna olimpica, costellata da una medaglia d’argento, Henry ha parlato con Philippe Diallo, presidente della Fff, per informarlo della sua decisione”.