MotoGP, Marquez domina la Sprint Race di Aragon: disastro Bagnaia, è 9º | CLASSIFICA

Come previsto, nessuno aveva il passo per battere M. Marquez nella Gara Sprint del GP di Aragon. Ci ha provato Martin, ma il tentativo è risultato vano, alla fine il pilota spagnolo del Team Gresini porta a casa il primo successo con la moto di Borgo Panigale, anche se in una Sprint Race. Completa il podio Pedro Acosta, gara solida del rookie, dopo un periodo difficile.

Sprint a due facce per la Ducati Lenovo: Bagnaia, nonostante partisse dalla prima fila, finisce in 9ª posizione. Secondo Davide Tardozzi (team manager), Pecco ha avuto un problema all’anteriore quasi inspiegabile, riconducibile, forse, ad una gomma difettosa. Mentre la “Bestia”, Bastianini, dopo una qualifica terribile, rimonta fino al 7º posto, ancora una volta il weekend di Enea è pregiudicato dalla qualifica.

La classifica piloti MotoGP dopo la Gara Sprint del GP di Aragon

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 279 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 276 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 217 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 204 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 139 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 132 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 132 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 113 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 104 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 104 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 73 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 73 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 60 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 51 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 47 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 16 Johann Zarco (Honda LCR) 14 Joan Mir (Repsol Honda Team) 13 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 13 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 8 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 6 Luca Marini (Repsol Honda Team) 1