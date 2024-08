Genoa, l’avvento del Messias! La beffa per l’Inter arriva al 95′ su rigore (sbagliato): 2-2 all’esordio

CalcioWeb

Festa doveva essere e lo è stata, fino al 95′, per l’Inter alla prima con lo Scudetto sul petto. Poi l’avvento inaspettato, del giocatore che proprio non ti aspetti ma che, a tornare indietro con la memoria, è pure ex Milan. Jr. Messias trasforma il rigore del 2-2, a tempo quasi scaduto, che ha il sapore della beffa amara per l’Inter.

La corazzata di Simone Inzaghi apre la Serie A 2024-2025 con un pareggio contro un Genoa combattivo e grintoso anche con l’attacco di riserva viste le partenze di Gudmundsson e Retegui. Nerazzurri subito sotto nel punteggio, cortesia di un colpo di testa di Vogliacco. Inter che rimonta con una doppietta di Thuram, al quale viene anche revocato un calcio di rigore. Annullato anche un gol di Di Marco nella ripresa.

Quando l’Inter sembrava pronta a lasciare Marassi con 3 punti, Bisseck ha intercettato con il braccio un cross al centro dell’area. Calcio di rigore: Messias centra il piede di Sommer, poi mette in rete la respinta che vale il 2-2 finale.

Parma-Fiorentina 1-1

Ricca di emozioni anche la partita fra il Parma e la Fiorentina, sfida che rimanda a un passato glorioso per entrambe le squadre. I gialloblu, appena tornati in Serie A, sono riusciti a mantenere inviolato il Tardini. Parma che al 22′ era anche riuscito a passare in vantaggio grazie a un bel tiro a giro di Man. Al 75′ la rete di Biraghi che ha pareggiato i conti. Da segnalare il doppio giallo e la conseguente espulsione di Pongracic, non il miglior modo di esordire con la nuova maglia per l’ex Lecce.