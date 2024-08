La ‘giravolta’ di Gravina per salvare la poltrona ma Lotito prepara la contromossa: il sostituto arriva da ‘ambienti di Governo’

CalcioWeb

Ve lo avevamo detto, non pensiate che l’estate passi senza colpo ferire. Sotto l’apparente immobilismo della canicola, Gravina sta tendando la giravolta, il salto mortale e lo fa aggrappandosi ai più forti, gli unici che lo possono salvare. La cosa (che vi avevamo già accennato di recente da queste colonne) è ormai diventata di dominio pubblico e pubblicata da Calcio e Finanza e da Dagospia.

Gravina, in buona sostanza, è pronto a vendere non solo l’anima ma anche il mulino, il cascinale e la mucca (per dirla con Dario Fo) alle richieste dei grossi club pur di restare in sella. Ma sul piatto gli argomenti sono tantissimi e robusti assai. A partite dall’annosa partita dei “pesi” in Consiglio federale (cosa alla quale Gravina ha sempre provato a opporsi ma ora potrebbe essere costretto ad accettare), per passare su tematiche mai affrontate come la riduzione del numero di squadre dei campionati (e soprattutto della serie A che passerebbe da 20 a 18) o lo stratagemma per liberare i soldi destinati al “paracadute”, 65 milioni da suddividere tra le tre retrocesse per ammortizzare le spese di quei contratti con cifre da A.

L’idea è quella di fissare automaticamente una robusta riduzione (si parla addirittura del 40%) dei contratti dei calciatori in essere in caso di retrocessione. Sul punto si attende la reazione dell’Aic, più o meno come in Giappone attendono il sisma. Gravina ha già detto sì a tutte queste richieste delle grandi (Inter, Juve, Milan, Roma in testa). E dall’altro lato cosa accade?

La mossa della controparte

Accade che la controparte non è l’ultimo arrivato, è Claudio Lotito, il quale sta coagulando numerosi club medio-piccoli per disarcionare Gravina prima del tempo e fare commissariare la federazione e Dagospia indica in Mezzaroma, cognato di Lotito e attuale numero uno di Sport e Salute, la cassaforte dello sport italiano, il candidato ideale.

E qua è evidente che siamo in area fortemente governativa; Mezzaroma, come il senatore Lotito, è molto vicino agli ambienti del Governo, così come lo è anche Giuseppe De Mita – figlio di Ciriaco e già responsabile della comunicazione della SS Lazio ad inizio millennio – e, secondo Dagospia, pronto a prendere il posto di Mezzaroma. Gli stessi ambienti politici vicini a Mulè (vedi emendamento evidentemente orientato verso un tentativo di levare dalle mani di pochi ricchi il calcio italiano) e soprattutto al Ministro Abodi che proprio pochi giorni fa in un’intervista al Corriere dello Sport ha, di fatto, inviato il foglio di via a Gravina. L’affare si ingrossa/ormai c’è la ressa/passare alla cassa, canta Benigni…

Non resta che attendere…