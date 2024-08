Reims-Lille, infortunio horror per Angel Gomes: panico in campo, è in ospedale | VIDEO

CalcioWeb

Episodio gravissimo nel primo tempo di Reims-Lille, partita valevole per la Ligue 1. L’infortunio di Angel Gomes ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Al 12′, uno scontro fra il centrocampista del Lille e Konè ha costretto l’arbitro a interrompere la partita. La situazione è apparsa grave fin da subito.

Angel Gomes è rimasto a terra dopo una brutta caduta. L’intervento dei soccorsi è durato circa 30 minuti. Il calciatore è stato portato via in barella, fra gli applausi di tutto lo stadio, e si trova attualmente in ospedale. L’autore del fallo è stato espulso.