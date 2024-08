Inter, infortunio Lautaro: lo scenario più probabile per il match contro l’Atalanta

CalcioWeb

Arrivano buone notizie da Appiano Gentile per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver saltato per precauzione la sfida col Lecce a seguito di un infortunio, Lautaro Martinez dovrebbe essere a disposizione per l’anticipo di venerdì 30 agosto quando a San Siro arriverà l’Atalanta.

Ieri il ‘Toro’ ha proseguito col suo lavoro personalizzato, ma lo ha fatto in campo e non più in palestra.

Secondo il Corriere dello Sport, ad oggi l’opzione più probabile è che l’argentino venga convocato per Inter-Atalanta, ma partirà dalla panchina. Sarà po Inzaghi a valutare se schierarlo titolare o affidarsi di nuovo a Thuram e Taremi.