L’Inter omaggia moda e architettura: presentata la seconda maglia | FOTO

Si avvicina l’inizio della stagione 2024/2025 e l’Inter ha presentato la seconda maglia in un omaggio all’architettura di Milano e alla sua reinterpretazione nel mondo della moda.

Il nuovo kit da trasferta intreccia i colori derivati dall’architettura della città con l’eleganza sofisticata dell’alta moda milanese: la palette grigia, utilizzata dagli stilisti fin dagli anni ’70 e che ritroviamo nel kit, prende infatti ispirazione dall’estetica gotica e industriale di Milano, utilizzata nel corso degli anni come sfondo per le nuove collezioni della moda milanese.

I dettagli

Sulla nuova maglia domina il bianco, sinonimo universale di stile ed eleganza, arricchito da profili grigi – colore storicamente parte del DNA dell’Inter – su spalle, busto e maniche. Il tricolore torna al centro del kit, con lo stemma monogramma e le due stelle posizionate invece sopra il cuore. La maglia vede inoltre il ritorno del colletto, che riporta alla memoria ricordi indimenticabili di decenni di calcio passati.

La divisa, in continuità con la maglia Home, è inoltre realizzata in Dri-FIT ADV, un tessuto innovativo di Nike progettato per offrire freschezza, leggerezza e pelle asciutta nei grandi momenti sportivi.