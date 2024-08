Juventus show, fatta anche per Conceicao! Domenica l’arrivo a Torino

CalcioWeb

Juventus show sul calciomercato. Come confermato già da qualche giorno anche da CalcioWeb, il club bianconero aveva intenzione di chiudere il doppio affare Nico Gonzalez-Conceicao per il ruolo di attaccante. Dopo l’accordo con la Fiorentina, il club bianconero ha definito anche l’arrivo del portoghese.

L’arrivo del calciatore a Torino è previsto per la giornata di domenica 25 agosto, poi le visite mediche e la firma del contratto. L’accordo con il Porto è stato raggiunto in prestito per 7 milioni di euro più bonus. Si giocherà il posto sulla sinistra con Yildiz. Finita? Macché! La Juventus prepara un altro assalto all’Atalanta per Koopmeiners con l’obiettivo di chiudere con il botto una grandissima campagna acquisti.