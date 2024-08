Juventus, Thiago Motta e il merito: il punto sulla scelta di McKennie e quella di Chiesa

CalcioWeb

“Non vediamo l’ora di arrivare alla partita di domani, il nostro obiettivo è fare una grande prestazione per portare a casa il risultato“. Grande entusiasmo per Thiago Motta alla vigilia dell’esordio in Serie A della Juventus che lunedì sera affronterà il Como. Entusiasmo alimentato dai pareggi di Inter e Milan, le principali concorrenti per lo Scudetto.

La Juventus arriva ancora con qualche defezione di mercato ma reintegra un centrocampista: “McKennie è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze – spiega Motta -. Abbiamo 19 giocatori e ne possono giocare solo 11 con 5 cambi a disposizione. Abbiamo fatto buoni allenamenti con intensità e questo conta“.

Come ha scelto il gruppo di calciatori da portare contro il Como? Motta risponde: “merito: tutti quelli che verranno domani in panchina se lo meritano. Il mercato? Sono tranquillo, stiamo lavorando bene e al massimo per costruire una squadra competitiva“.

Quanto a Chiesa, nessun dietrofront: “La posizione su Federico non è cambiata. Abbiamo parlato con lui e con gli altri, è la grande dimostrazione di rispetto che ho per tutti i giocatori. Internamente sono sempre molto chiaro“.

Tra i titolari ci saranno di sicuro Vlahovic e Yildiz: “per Kenan la 10 è una responsabilità. Indosserà un numero storico, lui è un giocatore forte con grande qualità, porta una cultura del lavoro che trasmette anche agli altri. Vlahovic lo vedo molto bene, sta lavorando bene e aiuta i suoi compagni. Noi lo teniamo stretto, è un grande giocatore ma tutti hanno bisogno della squadra. La nostra priorità è il gruppo“.

Parole al miele per Weah: “può migliorare in tutto e ha la predisposizione a farlo. Non sono sorpreso, l’ho conosciuto molto giovane, ora può esprimere al meglio le sue potenzialità“.

Quanto al Como, ci vorrà la massima attenzione: “nella vita niente è scontato, tutto va meritato. Siamo concentrati su noi stessi, il Como è partito dalla B e porta un grande entusiasmo. Che obiettivi si pone la Juve? Io voglio fare il massimo domani per avere il risultato che desideriamo: questo è il primo passo che dobbiamo fare in questa stagione.

Il Como ha sempre giocato a viso aperto, ognuno ha il suo percorso, domani affronteremo una buona squadra con giocatori d’esperienza. Cercheremo di portare la partita dalla nostra parte. Abbiamo fatto una buona preparazione e una buona settimana di lavoro, domani sarà la prima partita in casa, un momento di grande entusiasmo. Ci sentiamo dei privilegiati a vivere un momento così. Non ho trovato nessuna difficoltà a inculcare nuovi concetti, ognuno dei ragazzi sa che cosa deve fare. Dobbiamo dare tutti il nostro massimo“.