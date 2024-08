Mbappè vittima di un attacco hacker: insulti a Messi, al Tottenham e uno scoop di mercato

CalcioWeb

L’account ‘X’ di Kylian Mbappé è stato violato da un hacker durante la notte. Lo riporta ‘L’Equipe’. Nel giro di pochi minuti sono apparsi messaggi offensivi e insulti su chiunque, partendo da Leo Messi fino ad arrivare al Tottenham preso di mira quasi per pura casualità.

“Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore di tutti i tempi” si leggeva nel post accompagnato dalla foto di Messi in lacrime, descritto come un nano. Un altro messaggio diceva “Manchester è rossa“, in riferimento alla sua rivalità con il City. E anche “Vi ho ingannato, vado al Manchester United. Nel 2028 ci arrivo gratis“. L’hacker ha pubblicato anche messaggi a favore della criptovaluta e della Palestina. Dopo meno di un’ora i messaggi sono stati cancellati.