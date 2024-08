Milan, infortunio Morata: l’esito degli ultimi esami strumentali

CalcioWeb

Non arrivano buone notizie in casa Milan sull’infortunio di Alvaro Morata. L’esordio in campionato dei rossoneri contro il Torino non è stato all’altezza e le prospettive non sono di certo entusiasmanti. In più il tecnico Fonseca non potrà contare sulle prestazioni dello spagnolo nelle prossime partite.

L’ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto l’attaccante del Milan Alvaro Morata ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il 31enne spagnolo verrà rivalutato la prossima settimana. Il calciatore non prenderà parte alle sfide contro Parma e Lazio.