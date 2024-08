Milan, inizio pessimo: Man porta subito in vantaggio il Parma | VIDEO

Inizia con il botto la partita del campionato di Serie A tra Parma e Milan. I rossoneri sono chiamati a riscattare il pareggio all’esordio control Torino, la squadra di Pecchia è reduce dal pareggio contro la Fiorentina.

I padroni di casa passano subito in vantaggio: il Milan è disattento in fase difensiva e l’attaccante Man non sbaglia. Il portiere Maignan beffato dopo pochi secondi.

WHAT A START!!!!!

Dennis Man scores from close range after Mihaila pass to Valeri!

1-0 to Parma after just 1 minute and 20 seconds against AC Milan 💪

— Romanian Football (@RoFtbl) August 24, 2024