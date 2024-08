Milan e Nove25 presentano la linea di gioielli “Born From Fire” | FOTO

CalcioWeb

AC Milan e Nove25, rinomato brand di gioielleria italiana, sono orgogliosi di annunciare la loro prima collaborazione esclusiva attraverso la campagna “BORN FROM FIRE“, ispirata all’inconfondibile logo del Diavolo, un’icona della legacy rossonera.

Si tratta di un gioco concettuale che unisce due mondi: il fuoco rappresenta la passione, lo spirito e la determinazione della squadra milanese ed è allo stesso tempo elemento fondamentale per la fusione dei gioielli Nove25.

Attraverso questa campagna, AC Milan e Nove25 presentano una collezione di nove gioielli unici, ciascuno pensato per rappresentare l’heritage e l’orgoglio rossonero: pendenti, anelli Chevalier, bracciali e orecchini caratterizzati da un design distintivo che esalta il logo e i simboli del Club.

L’elemento centrale di questa collaborazione è lo speciale Chevalier, con il diavolo e le fiamme che prendono ispirazione dalla frase con cui Herbert Kilpin ha fondato il Milan il 16 dicembre 1899: “Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!”.

Veri protagonisti della campagna scattata dal fotografo Mattia Guolo “BORN FROM FIRE” e cuore pulsante della nuova collezione sono i tifosi milanisti di ogni età, immortalati mentre esprimono tutta la loro passione per i colori rossoneri. A loro sarà dedicata la possibilità di creare un gioiello personalizzato che esprima la loro passione e dedizione, evidenziando il loro ruolo fondamentale nel supportare il Club e mostrando come l’amore per il Milan sia un sentimento che supera generazioni e culture, unendo tutti sotto gli stessi colori.

Il lancio della nuova collezione si inserisce all’interno del programma di iniziative speciali ideate dal Club in occasione del suo 125º anniversario, offrendo un contributo distintivo alle celebrazioni di un traguardo tanto prestigioso. La collezione è ora disponibile presso i punti vendita di AC Milan e Nove25 e sui siti ufficiali www.acmilan.com/it e nove25.net.