Montespaccato Calcio, vandalizzata la sala ‘Don Pino Puglisi’: atto intimidatorio

Nella notte tra il 20 e il 21 agosto ignoti hanno completamente devastato la sala polifunzionale dell’impianto sportivo ‘Don Pino Puglisi’, utilizzata per le attività di studio, laboratori e corsi del Gruppo Sportivo Montespaccato.

Armadi spaccati, libri stracciati e gettati in terra, scrivanie distrutte, impianto elettrico divelto, perfino il calciobalilla fatto a pezzi. Fortemente danneggiati anche il campo di calciotto e gli spogliatoi annessi dedicati alla scuola calcio e alle giovanili.

Un atto dimostrativo e probabilmente intimidatorio quello perpetrato da ignoti al “Don Pino Puglisi”, l’impianto sportivo di Via Stefano Vaj.

Le reazioni

“Esprimo la mia più profonda solidarietà al Montespaccato Calcio e a tutta la comunità per l’ignobile atto vandalico che ha devastato la sala studio del ‘Don Pino Puglisi’. Un vile attacco a tutto il quartiere e a chi, con impegno e dedizione, lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore, lontano dalle ombre della criminalità. Non permetteremo che la violenza e l’arroganza prevalgano su chi lavora per il bene della nostra città. Roma sarà sempre al fianco di chi promuove legalità, solidarietà e inclusione”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Piena solidarietà del Pd Roma al Montespaccato Calcio, colpito da atti vandalici che vogliono solo ostacolare e intimidire per fermare un bel progetto di legalità, inclusione e crescita sociale. Ma una cosa deve essere chiara: la violenza non passerà”. Lo scrive Enzo Foschi, segretario Pd Roma.

“Desidero esprimere la vicinanza mia personale e della Giunta Regionale del Lazio al Montespaccato Calcio, alla sua dirigenza e alla comunità sportiva e sociale del quartiere, per il vile atto vandalico”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“È stata distrutta la sala studio di Montespaccato Calcio, centro sportivo tolto alla mafia. Ha ragione il pres Monnanni: istituzioni siano concrete con chi da l’anima per periferie romane. Spero che da domani tutte sottoscrivano il patto di comunità per rafforzare questo lavoro”. Lo scrive su X Emanuela Droghei, consigliere regionale e coordinatore segreteria Pd Roma.