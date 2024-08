Asse Napoli-Chelsea, Lukaku per Osimhen, interviene Drogba: cosa manca per l’ok

CalcioWeb

Il Napoli aspetta Osimhen e Lukaku: il primo al passo d’addio, il secondo in arrivo. In teoria. Perchè in pratica le due situazioni, legate a doppio filo, non si sbloccano. Victor Osimhen non parta: la sua clausola da oltre 100 milioni, la sua voglia annunciata di cambiare aria e la volontà del Napoli di cederlo fanno a botte l’una con le altre. Nessun club vuole spendere una cifra simile per un calciatore che rappresenta, ormai, un vero e proprio problema.

Il guaio più grosso è che il Napoli non solo deve decidere cosa fare con l’attaccante nigeriano ma non riesce nemmeno ad affondare il colpo Lukaku, attaccante richiesto da Antonio Conte. La soluzione più logica sarebbe uno scambio con il Chelsea, con conguaglio annesso per i partenopei. Cosa manca dunque per l’ok?

Calciomercato Napoli: Osimhen e Lukaku, cosa manca per chiudere

Osimhen non è convinto della destinazione londinese, preferirebbe il PSG. Lukaku, invece, non vede l’ora di abbracciare Conte. Entrambe le situazioni però non si sbloccano. Per convincere Osimhen sono scesi in campo Drogba e Obi Mikel, due ex Chelsea, entrambi nigeriani come Osi. A dirla tutta, l’ostacolo principale sarebbe economico: i 10 milioni percepiti da Osimhen sarebbero troppi anche per il Chelsea che sta cercando di ridurre il monte ingaggi e ha, attualmente, troppi esuberi in rosa.

Sul fronte Lukaku, invece, il problema riguarda la clausola da 43 milioni che il Napoli non intende pagare: l’offerta da 25 milioni più 5 di bonus è ben lontana dalla valutazione che il Chelsea fa del calciatore. Mancano due settimane alla fine del mercato, una delle posizioni in ballo (o più di una) potrebbe ammorbidirsi. L’interesse, affinchè ciò avvenga, è di tutte le parti in causa.