Nuovo San Siro, svelato il progetto di Webuild: i tempi e i costi dei lavori

Quattro anni di lavori, niente concerti e 70.500 posti. Sono questi i primi dettagli sullo studio di fattibilità intitolato “Nuovo Stadio San Siro” presentato da Webuild per la ristrutturazione dell’iconico impianto, come riporta La Repubblica.

La durata dei lavori

All’interno dello studio di fattibilità inerente la ristrutturazione di San Siro sono presenti diverse novità, a partire dalla durata dei lavori. Contrariamente a quanto detto in precedenza, i lavori dureranno quattro anni anziché tre. Se inizieranno a gennaio 2025, l’impianto rinnovato sarà pronto a gennaio 2029. Durante questo periodo, il cantiere mobile distruggerà e ricostruirà il primo anello un settore alla volta, utilizzando strutture prefabbricate per accelerare i tempi.

Continuità per Inter e Milan

Per consentire a Inter e Milan di continuare il campionato senza interruzioni, i lavori si svolgeranno in modo da non interferire con gli impegni delle squadre.

La capienza totale sarà di 70.500 posti, rispetto agli attuali 75.800. Tra le novità, ci saranno 13.400 posti “premium” nel primo anello (contro i 2.900 odierni) e 1.100 persone potranno accedere agli “sky box”, salottini con vista privilegiata sul campo.

Rinvio concerti

Durante la pausa estiva del campionato, i lavori più invasivi impediranno concerti o altri eventi. Compreso quello di Springsteen spostato di un anno. L’unica eccezione sarà la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026: il cantiere si fermerà due mesi prima dell’evento.

I costi dei lavori per il Nuovo San Siro

Il costo complessivo della ristrutturazione non è quantificato nel documento, ma le stime parlano di circa 350 milioni di euro.

Il piano di fattibilità prevede anche l’ampliamento del parcheggio sotterraneo, l’aumento degli accessi e dei posti per le persone disabili. Inoltre, dietro l’attuale Gate 8, ci sarà un edificio di circa 8.000 metri quadri su tre livelli che ospiterà i musei delle due squadre, i loro negozi, uffici e un ristorante.