Olimpiadi, ex oro nella boxe femminile: “Khelif-Carini? Perchè è stato ingiusto”

La vincitrice di due medaglie d’oro nella boxe Nicola Adams si è espressa nella disputa di genere sulla boxe olimpica, affermando che sarebbe “ingiusto e pericoloso” per le persone che hanno superato la pubertà maschile combattere contro le donne. La pugile italiana Angela Carini ha abbandonato il suo incontro contro l’algerina Imane Khelif dopo 46 secondi giovedì, affermando di “non aver mai sentito un pugno come questo“. Lo si apprende dall’Adnkronos.

Khelif era una delle due pugili, insieme a Lin Yu-ting di Taiwan/Taipei cinese, presenti ai Giochi di Parigi dopo essere state squalificate dai Campionati del mondo lo scorso anno dall’International Boxing Association (IBA) per non aver soddisfatto i criteri di ammissibilità di genere.

Adams, che ha vinto l’oro nei pesi mosca per la Gran Bretagna alle Olimpiadi del 2012 e del 2016, ha scritto su X: “Dopo anni di lotta per far sì che la boxe femminile esistesse alle Olimpiadi e poi tutto l’allenamento che devono affrontare per arrivarci, è stato difficile vedere un’altra combattente costretta a rinunciare ai suoi sogni olimpici. Le persone che non sono nate come donne biologiche, che hanno attraversato la pubertà maschile, non dovrebbero essere in grado di competere nello sport femminile. Non solo è ingiusto, è pericoloso!“. L’IBA non ha specificato quali problemi ha avuto con Khelif.

Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio), che gestisce l’evento di pugilato a Parigi dopo aver revocato all’IBA il riconoscimento di federazione mondiale dello sport l’anno scorso, ha rilasciato una dichiarazione giovedì confermando che, come per i Giochi precedenti, il genere degli atleti si basava sui loro passaporti. Il Cio ha affermato che erano state segnalate “informazioni fuorvianti” su Khelif e Lin e ha sottolineato che avevano gareggiato in eventi internazionali di pugilato femminile per molti anni, inclusi i Giochi di Tokyo tre anni fa.

Ha descritto la decisione dell’Iba di squalificarli l’anno scorso come “improvvisa” e “arbitraria” e presa “senza il dovuto processo“. L’Iba non ha fornito dettagli specifici sulla squalifica di Khelif e Lin, ma ha affermato giovedì che la decisione di squalificare si era basata su “due test affidabili” ai Campionati del mondo di Istanbul nel 2022 e a Nuova Delhi nel 2023. “L’IBA non sosterrà mai alcun incontro di pugilato tra i sessi, poiché l’organizzazione mette al primo posto la sicurezza e il benessere dei nostri atleti“, si legge in una dichiarazione sul suo sito web. “Stiamo proteggendo le nostre donne e i loro diritti di competere sul ring contro rivali alla pari, e le difenderemo e le sosterremo in ogni caso; le loro speranze e i loro sogni non devono mai essere portati via da organizzazioni che non vogliono fare la cosa giusta in circostanze difficili“.

Una precedente dichiarazione dell’IBA di mercoledì ha confermato che gli atleti non si erano sottoposti a un esame del testosterone. Lin è in gara contro Sitora Turdibekova nella categoria femminile 57 kg. Khelif è prossima a combattere contro l’ungherese Anna Luca Hamori sabato.