Olimpiadi, l’aggiornamento di Tamberi: “non sto ancora bene, ho avuto un’altra colica renale”

Continua a parlare Gianmarco Tamberi dopo la delusione della finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. La gara dell’azzurro è stata nettamente condizionata dai problemi fisici.

“Sono cose che possono capitare se si soffre di questo tipo di disturbi, io penso di aver dimostrato il mio attaccamento ai nostri colori e la voglia di provarci fino all’ultimo. Lo dovevo a me, per tutto quello che avevo fatto in questi anni, e lo dovevo a coloro che mi hanno scelto come capitano della nazionale e portabandiera dell’Italia, ai miei colleghi e a tutte le persone che mi sostengono e mi hanno sostenuto. Sono contento di averci provato, è ovvio che speravo in un epilogo differente ma non era possibile ieri. C’è sempre Los Angeles? Anche l’Australia…”. Lo ha detto Gimbo Tamberi arrivato a Casa Italia.

“Al rientro in Italia sicuramente farò ulteriori controlli perché ancora non sto bene, ho avuto un’altra colica renale ed essendo molto dolorose non posso andare avanti così, domani torno e andrò a farmi controllare per cercare di capire cosa bisogna fare”, ha aggiunto il campione di Tokyo. “Mi fa un enorme piacere leggere le bellissime parole che molte persone mi stanno dedicando in questi giorni, quando si lavora tanto bisogna provarci anche quando le cose sembrano già finite prima. Ieri è stata una giornata molto pesante a livello fisico ma soprattutto mentale, prima di avere l’ok dei medici sono sempre rimasto più freddo possibile di fronte a quello che stavo passando, questo mi ha aiutato nel momento in cui ho ricevuto l’ok di proiettarmi in una dimensione di gara, in qualche modo mi sono anche stupito di aver fatto quel salto a 2,22, che era discreto come salto, mi è dispiaciuto non esser stato in salto di replicarlo però è andato così”, ha aggiunto Tamberi.