Olimpiadi, l’Italvolley femminile devastante! Dominio contro Turchia e finale: l’avversaria

L’Italvolley femminile in Paradiso: è finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre sono state protagoniste di una prestazione eccezionale nella sfida di semifinale contro la Turchia: la gara non è stata quasi mai in discussione.

L’Italia giocherà la finale del torneo di pallavolo femminile a Parigi 2024 contro gli Stati Uniti, domenica alle 13, per la medaglia d’oro. Le azzurre di Julio Velasco dopo aver conquistato la loro prima storica semifinale si ripetono e approdano alla prima finale olimpica della storia azzurra con un netto 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) sulla Turchia, campione d’Europa in carica, ma già battuta nei gironi, alla South Paris Arena 1 con un palazzetto in gran parte occupato da tifosi turchi.