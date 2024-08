Olimpiadi Parigi 2024, breaker afghana squalificata dai Giochi: il motivo | VIDEO

La breaker afghana Manizha Talash, da Kabul, è stata squalificata dalla gara di break dance alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel Team dei Rifugiati.

Durante la prova femminile nelle prequalifiche contro una rivale olandese, si è tolta la felpa nera che indossava per mostrare un panno celeste, una sorta di mantello, con la scritta in bianco “Free Afghan women“, “Donne afghane libere”.

La motivazione è stata pubblicata dalla World Dancesport Federation “è stata squalificata per aver mostrato un messaggio politico sul suo abbigliamento sportivo“.

“Free Afghan women.”

Afghanistan’s first female Olympic breakdancer Manizha Talash competed at #Paris2024, the first Olympic Games where Breakdancing was included. Video via @Thibuch

pic.twitter.com/wcSw4ozE0q

— Mona Eltahawy (@monaeltahawy) August 9, 2024