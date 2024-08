Olimpiadi, dai maccheroni al formaggio alle coloscopie a vita: gli insoliti premi per il doppio oro Carlos Yulo

CalcioWeb

Il ginnasta Carlos Yulo ha scritto la storia dello sport delle Filippine vincendo due medaglie d’oro nel corpo libero e nel volteggio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’atleta asiatico sarà accolto in patria con una serie di ricompense e doni da parte del governo filippino e delle aziende locali, in segno di riconoscenza per il suo contributo allo sport filippino oltre ad una bella quantità di soldi. Si parla di 10 milioni di pesos, circa 160 milioni di euro, che arriveranno dal Governo e altri 6 milioni di pesos, 95 mila euro circa, dalla Camera dei rappresentanti. Ma non è certo finita qui.

Oltre al denaro, Yulo riceverà numerosi altri benefici e doni, tra cui: un’abitazione con tre camere da letto a Taguig City, una scorta a vita di ramen e maccheroni al formaggio, un iPhone 16, consulenze ingegneristiche gratuite, custodie per telefoni, biscotti a vita da un’azienda dolciaria ed un set gratuito di fari e fendinebbia. In aggiunta, un medico gastroenterologo gli ha offerto colonscopie gratuite a vita una volta superati i 45 anni e, per chiudere in bellezza, riceverà anche un set di fari fendinebbia.