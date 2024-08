CalcioWeb

In finale ma con il brivido: la 4×100 di Jacobs si è qualificata per l’ultimo atto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri sono stati ripescati.

I campioni olimpici in carica della staffetta 4×100 maschile si qualificano alla finale dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, con 38″07, sono stati ripescati per il secondo miglior tempo della batteria, quinto in assoluto.

Le parole di Jacobs

“La mia sensazione è di essere andato molto forte. Il cambio con Fausto non è andato benissimo ma vedremo di migliorarlo. Domani daremo il massimo e penso che potremo fare qualcosa di molto simile a Tokyo. Oggi faremo una riunione tecnica per visionare la prova in ogni dettaglio “, sono le parole di Jacobs.