Olimpiadi Parigi 2024, Musetti non si ferma più: sconfitto anche Zverev!

CalcioWeb

Lorenzo Musetti conquista la possibilità di giocarsi una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Arriva in semifinale senza mai perdere un set. Una partita dall’alto livello qualitativo quella di oggi contro Zverev. Musetti ha messo in campo un’altra super prestazione dopo quella contro Fritz, impressionante la fiducia con la quale si è presentato a queste Olimpiadi.

Nel primo set Lorenzo è andato due vote a servire per il set, la prima volta Zverev è riuscito a negare la gioia all’italiano, ma al secondo tentativo non ha potuto niente contro la forza del talento di Carrara, stavolta spietato alla battuta.

Il secondo set è stato molto più combattuto del primo, entrambi hanno servito molto bene, non lasciando nessuna opportunità all’avversario.

Ma come successo spesso in questo torneo, Musetti ha semplicemente un qualcosa in più, break conquistato sul 5 pari e poi servizio a 0 per portare a casa la partita con il punteggio di 5-7 / 5-7 in 2 ore e 4 minuti.

Bellissimo il gesto a fine partita, dove Lorenzo indica la bandiera italiana, simbolo del grande orgoglio con cui gioca questo ragazzo verso il suo paese. Il prossimo sfidante sarà il vincitore della sfida fra Djokovic e Tsitsipas.