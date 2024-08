Olimpiadi Parigi, rissa al fischio di Francia-Argentina: schiaffi e spintoni | VIDEO

Si è conclusa Francia-Argentina, sfida valevole per i quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Jean-Philippe Mateta dopo appena 5 minuti. I padroni di casa volano in semifinale.

Al fischio finale si sono registrati momenti di grande tensione: è andata in scena una rissa tra calciatori e componenti della panchina con schiaffi e spintoni da una parte e dall’altra. Si sono registrati anche lanci di oggetti e anche nel tunnel si sono verificati momenti di nervosismo. Non sono da escludere pesanti provvedimenti.

🚨 – Fight breaking out between Argentina & France after the Final whistle! pic.twitter.com/ocrz6kaAgd

— Man City Kippax🏆 (@ManKippax) August 2, 2024