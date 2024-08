Olimpiadi, rimonta pazzesca dell’Italvolley maschile contro il Giappone: è semifinale!

CalcioWeb

Una rimonta pazzesca dell’Italia del volley maschile ai quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024: in svantaggio di 0-2, gli azzurri hanno ribaltato il risultato con il definitivo 3-2. Nel prossimo turno l’Italia dovrà vedersela contro la vincente tra Francia e Germania.

Un’Italia quasi alle corde rischia l’harakiri contro il Giappone ma con orgoglio e tenacia riprende una partita quasi persa e vince in rimonta 3-2 (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15) qualificandosi per le semifinali.

Al Giappone non basta la gara ‘quasi’ perfetta e un Yamamoto superlativo, alla fine sospiro di sollievo e festeggiamento in campo per la squadra di Fefè De Giorgi all’Arena Paris Sud che ha fatto tremare le tribune.