La rivelazione di Malagò sul caso Carini-Khelif: “Angela condizionata prima di salire sul ring”

Giovanni Malagò, in un’intervista a La Stampa è tornato ancora una volta a parlare del ritiro di Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il presidente del Coni ha spiegato di aver “ricevuto dalla massima autorità medica del Cio il documento sulla regolarità della partecipazione di Khelif al torneo. Il resto sono chiacchiere che hanno travolto Angela. Non lancio nessun j’accuse ma non mi sorprendo affatto che la questione sia diventata politica”.

Il presidente del Coni ha poi spiegato di aver provato ‘fastidio’ perché “i media per un paio di giorni hanno parlato più di questo caso che delle medaglie vinte da atleti che si preparavano da anni. Tutto viene strumentalizzato oggi dalla politica, a destra come a sinistra. Angela mi ha mostrato le pressioni cui è stata sottoposta nei giorni precedenti l’incontro dall’Iba e io le ho detto di non farci caso e di pensare solo a combattere“.