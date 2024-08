Olimpiadi, finalmente il Setterosa! Vittoria contro la Grecia 12-8

CalcioWeb

Finalmente Setterosa! Dopo due sconfitte nelle prime due gare delle Olimpiadi di Parigi 2024, rimediate per 8-9 contro la Francia e 3-10 contro gli Stati Uniti, l’Italia di pallanuoto femminile ottiene una prima, preziosissima vittoria che mantiene vivo l’accesso ai quarti del torneo olimpico.

Largo successo per le ragazze del Setterosa che hanno superato 12-8 la Grecia in una gara da non sbagliare: il ko avrebbe significato eliminazione. L’Italia di pallanuoto femminile tornerà in acqua il prossimo 4 agosto alle ore 15:35 contro la Spagna.