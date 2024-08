Olimpiadi, Tamberi in finale nel salto in alto: “voglio farvi impazzire”

CalcioWeb

Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi si è qualificato per la finale nel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nonostante tre errori alla quota di 2,27, l’atleta azzurro ha staccato il pass per la sfida di sabato. Qualificato anche Stefano Sottile.

Agli azzurri basta la misura di 2,24 centrata al primo tentativo per essere tra i 12 finalisti. Superano i 2,27 solo in 5: lo statunitense Shelby McEwen, il qatariota Mutaz Barshim, il coreano Sangyeok Woo, il giapponese Ryoichi Akamatsu e il neozelandese Hamish Kerr. La finale si disputerà il 10 agosto, penultimo giorno dei Giochi.

Le dichiarazioni

“Prima di tutto devo ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato un messaggio di sostegno. Ha significato tantissimo per me, non me lo aspettavo. Lavoro da anni per questo momento e arrivarci così non è quello che avrei sperato”. Queste le parole del campione olimpico in carica al microfono di Rai Sport.

“L’avevo detto che sarebbe stato la gara più difficile della mia vita ma l’importante era andare in finale, sabato la finale sarà paradossalmente più facile –aggiunge il 32enne marchigiano-. Sapevo di dover sprecare le poche energie che avevo, è andata bene a 2.20 e 2.24, ma 2.27 ho provato a spingere e la gamba non teneva Sabato sarà un’altra giornata, non me ne frega niente. Negli ultimi due giorni le cose sono cambiate, oggi sto decisamente meglio perché non ho più la febbre. Oggi ero condizionato, ma sabato non sarà così. Voglio farvi impazzire tutti come tre anni fa a Tokyo”.