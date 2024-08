‘Man’ in alto, questo Milan è da ‘Cancellieri’: Parma show! L’Udinese ferma la Lazio

CalcioWeb

Un Milan quasi imbarazzante e già in mini-crisi dopo appena due giornate del campionato di Serie A. Dopo la brutta prestazione e il pareggio contro il Torino, la squadra di Fonseca si è fermata ancora una volta contro un avversario alla portata come il Parma.

La compagina di Pecchia ha disputato una partita molto coraggiosa, di ottima intensità e anche apprezzabile tecnicamente. I rossoneri, invece, hanno sbagliato tantissimo e soprattutto la fase difensiva non è stata all’altezza. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol di Man e Cancellieri. Per i rossoneri inutile il gol del momentaneo pareggio di Pulisic.

Udinese-Lazio

Prima vittoria per l’Udinese e prima sconfitta della Lazio. La gara del Bluenergy Stadium si è conclusa sul risultato di 2-1 grazie ai gol di Lucca e Thauvin. Per gli ospiti inutile il gol di Isaksen. Passo falso per la squadra di Baroni dopo la vittoria all’esordio contro il Venezia.