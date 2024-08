Il programma delle Olimpiadi di martedì 6 agosto: orari e italiani in gara

CalcioWeb

E’ andata in archivio un’altra giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024 e sono arrivate altre grandi soddisfazioni per l’Italia. La coppia Bacosi-Rossetti ha regalato all’Italia la medaglia d’oro nel tiro a volo.

Altre due medaglie strepitose nella ginnastica con un oro e un bronzo. E’ alta l’attesa in vista degli appuntamenti di martedì 6 agosto. Furlani in finale tra gli uomini, Iapichino nelle qualificazioni tra le donne. Finali per Pietro Arese e Sara Fantini. In campo anche l’Italvolley femminile.

Gli appuntamenti di martedì 6 agosto

Ore 09:00 – PALLAVOLO quarti di finale Donne Cina-Turchia

Ore 09:30 – CANOA SPRINT kayak Quattro Uomini 500m Batterie

Ore 09:30 – PALLAMANO quarto Donne Danimarca-Paesi Bassi

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA boulder e lead Donne, semifinale Boulder – MORONI, ROGORA

Ore 10:00 – CANOA SPRINT kayak Quattro Donne 500m Batterie

Ore 10:00 – EQUITAZIONE finale Salto ostacoli individuale – CAMILLI

Ore 10:00 – TENNISTAVOLO ottavi a squadre Uomini e Donne

Ore 10:00 – TUFFI preliminari Trampolino 3m Uomini – MARSAGLIA, TOCCI

Ore 10:05 – ATLETICA LEGGERA turno 1 1500m Donne – CAVALLI, DEL BUONO, VISSA

Ore 10:20 – ATLETICA LEGGERA lancio del giavellotto U – Gr. A, qualificazioni

Ore 10:30 – CANOA SPRINT canoa Doppio Uomini 500m Batterie – CASADEI, TACCHINI

Ore 10:50 – ATLETICA LEGGERA ripescaggi 110m Ostacoli Uomini

Ore 11:00 – BASKET quarto Uomini Germania-Grecia

Ore 11:00 – CANOA SPRINT canoa Doppio Donne 500m Batterie

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini GR 60kg

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Donne LI 68kg

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini GR 130kg

Ore 11:15 – ATLETICA LEGGERA salto in lungo Donne, qualificazioni – IAPICHINO (gruppo B)

Ore 11:20 – ATLETICA LEGGERA ripescaggi 400m Donne – MANGIONE (batteria 3)

Ore 11:30 – CANOA SPRINT kayak Doppio Uomini 500m Batterie

Ore 11:30 – LOTTA ottavi Uomini GR 77kg

Ore 11:30 – LOTTA ottavi Donne LI 50kg – LIUZZI

Ore 11:30 – LOTTA ottavi Uomini GR 97kg

Ore 11:50 – ATLETICA LEGGERA lancio del giavellotto U – Gr. B, qualificazioni

Ore 12:00 – ATLETICA LEGGERA ripescaggi 400m Ostacoli Uomini

Ore 12:03 – VELA kite Uomini, gare 09-12 – PIANOSI

Ore 12:10 – CANOA SPRINT kayak Doppio Donne 500m Batterie

Ore 12:13 – VELA kite Donne, gare 09-12 – PESCETTO

Ore 12:15 – VELA dinghy misto, gare 09-10 – BERTA, FESTO

Ore 12:30 – ATLETICA LEGGERA ripescaggi 200m Uomini – PETTOROSSI

Ore 12:30 – SKATEBOARD preliminari Park Donne

Ore 12:50 – LOTTA quarti Uomini GR 77kg

Ore 12:50 – LOTTA quarto Donne LI 50kg

Ore 12:50 – LOTTA quarto Uomini GR 97kg

Ore 13:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA speed Uomini, teste di serie qualificazioni – ZURLONI

Ore 13:00 – PALLAVOLO quarti di finale Donne Brasile-Rep. Dominicana

Ore 13:10 – CANOA SPRINT quarti Kayak Quattro Uomini 500m

Ore 13:20 – CANOA SPRINT quarti di finale Canoa Doppio Donne 500m

Ore 13:30 – PALLAMANO quarto Donne Francia-Germania

Ore 13:35 – ARRAMPICATA SPORTIVA speed Uomini, eliminatorie qualificazioni

Ore 13:50 – CANOA SPRINT quarti Canoa Doppio Uomini 500m

Ore 14:00 – HOCKEY semifinale Uomini Paesi Bassi-Spagna

Ore 14:00 – PALLANUOTO quarto di finale Donne Canada-Spagna

Ore 14:10 – CANOA SPRINT quarti di finale Kayak Doppio Donne 500m

Ore 14:30 – BASKET quarto Uomini Serbia-Austrailia

Ore 14:30 – CANOA SPRINT quarti Kayak Doppio Uomini 500m

Ore 14:43 – VELA gara Medaglia Dinghy Donne – BENINI FLORIANI

Ore 15:00 – TENNISTAVOLO quarti a squadre Uomini e Donne

Ore 15:00 – TUFFI finale Piattaforma 10m Donne – JODOIN DI MARIA

Ore 15:05 – VELA multiscafo misto, gare 10-11 – TITA, BANTI

Ore 15:35 – PALLANUOTO quarto di finale Donne PAESI BASSI-ITALIA

Ore 15:43 – VELA gara Medaglia Dinghy Uomini – CHIAVARINI

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY quarti di finale Uomini

Ore 17:00 – PALLAVOLO quarti di finale Donne Stati Uniti-Polonia

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA qualificazioni Inseguimento Squadre D – ITALIA

Ore 17:30 – PALLAMANO quarto Donne Ungheria-Svezia

Ore 17:30 – SKATEBOARD finale Park Donne

Ore 18:00 – BASKET quarto Uomini Francia-Canada

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY quarti di finale Uomini o Donne

Ore 18:00 – CALCIO semifinale Donne Stati Uniti-Germania

Ore 18:15 – LOTTA semifinale Uomini GR 77kg

Ore 18:35 – LOTTA semifinale Uomini GR 97kg

Ore 18:55 – LOTTA semifinale Donne LI 50kg

Ore 18:59 – CICLISMO SU PISTA primo turno Sprint Squadre Uomini

Ore 19:00 – HOCKEY semifinale Uomini Germania-India

Ore 19:00 – PALLANUOTO quarto di finale Donne Australia-Grecia

Ore 19:14 – CICLISMO SU PISTA primo turno Inseguimento Squadre Uomini – ITALIA

Ore 19:30 – LOTTA gara per il bronzo Uomini GR 60kg

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO routine Libera a squadre – ITALIA

Ore 19:35 – ATLETICA LEGGERA semifinale 400m Uomini

Ore 19:55 – LOTTA finale Uomini GR 60kg

Ore 19:55 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Squadre U – per posti 7/8

Ore 19:57 – ATLETICA LEGGERA finale Lancio del martello Donne – FANTINI

Ore 19:58 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Squadre U – per posti 5/6

Ore 20:00 – TENNISTAVOLO quarti a squadre Uomini e Donne

Ore 20:05 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Squadre U – per il bronzo

Ore 20:05 – LOTTA gara per il bronzo Uomini GR 130kg

Ore 20:07 – ATLETICA LEGGERA semifinale 400m Ostacoli Donne

Ore 20:10 – CICLISMO SU PISTA Finali Sprint Squadre U – per l’oro

Ore 20:15 – ATLETICA LEGGERA finale Salto in lungo Uomini – FURLANI

Ore 20:30 – LOTTA finale Uomini GR 130kg

Ore 20:35 – PALLANUOTO quarto di finale Donne Ungheria-Stati Uniti

Ore 20:50 – ATLETICA LEGGERA finale 1500m Uomini – ARESE

Ore 20:50 – LOTTA gara per il bronzo Donne LI 68kg

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY quarti di finale Uomini o Donne

Ore 21:00 – CALCIO semifinale Donne Brasile-Spagna

Ore 21:00 – PALLAVOLO quarti di finale Donne ITALIA-SERBIA

Ore 21:14 – ATLETICA LEGGERA finale 3000m Siepi Donne

Ore 21:15 – LOTTA finale Donne LI 68kg

Ore 21:30 – BASKET quarto Uomini Brasile-Stati Uniti

Ore 21:30 – PALLAMANO quarto Donne Norvegia-Brasile

Ore 21:30 – PUGILATO 71kg Uomini – Semifinale

Ore 21:40 – ATLETICA LEGGERA finale 200m Donne

Ore 21:46 – PUGILATO 71kg Uomini – Semifinale

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY quarti di finale Uomini o Donne

Ore 22:02 – PUGILATO semifinale 50kg Donne

Ore 22:18 – PUGILATO semifinale 50kg Donne

Ore 22:34 – PUGILATO 66kg Donne – Semifinale

Ore 22:50 – PUGILATO 66kg Donne – Semifinale

Ore 23:06 – PUGILATO 60kg Donne – Finale