Programma Olimpiadi oggi, giovedì 1 agosto: orari e italiani in gara

Il programma delle Olimpiadi di giovedì 1 agosto sarà, come sempre, ricco di gare, emozioni e medaglie. Inizia l’atletica con ben 8 italiani impegnati nelle 20km: Fortunato, Stano e Orsoni per quella maschile e Giorgi, Palmisano e Trapletti per quella femminile. Esordio anche per il golf con Manassero e Migliozzi, mentre continuano judo, con Pirelli e Bellandi, e la scherma con la squadra femminile di fioretto contro l’Egitto.

Nella boxe occhi puntati su Angela Carini nel match che la vedrà opposta all’atleta transessuale Khelif. Tornano in campo anche l’Italvolley di Velasco contro i Paesi Bassi e il Settebello contro il Montenegro.

Nel nuoto Panziera negli 200m dorso, Deplano e Zazzeri nei 50m stile libero, Razzetti nei 200m individuali misti e la squadra italiana per la staffetta 4x200m misti. In ottica medaglia attenzione le veliste dello skiff Bertuzzi e Germani e alle ginnaste D’Amato ed Esposito.

Il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024: le gare di giovedì 1 agosto

Ore 07:30 – ATLETICA LEGGERA marcia 20km Uomini – FORTUNATO, STANO, ORSONI

Ore 08:30 – BADMINTON singolare maschile, ottavi

Ore 08:30 – BADMINTON doppio femminile, quarti

Ore 09:00 – BASKET 3×3 femminile Cina-Australia, gironi

Ore 09:00 – BEACH VOLLEY maschile Germania (Ehlers-Wickler) – Australia (Hodgers-Schubert), gironi

Ore 09:00 – GOLF turno 1 Uomini – MANASSERO, MIGLIOZZI

Ore 09:00 – PALLAMANO femminile Paesi Bassi-Brasile, gironi

Ore 09:00 – PALLAVOLO femminile Turchia-Rep. Dominicana, gironi

Ore 09:20 – ATLETICA LEGGERA marcia 20km Donne – GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI

Ore 09:30 – BASKET 3×3 femminile Germania-Canada, gironi

Ore 09:30 – CANOTTAGGIO semifinale A/B 1 Singolo Donne

Ore 09:30 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio

Ore 09:30 – TIRO SPORTIVO finale 50m Carabina 3 Posizioni Uomini

Ore 09:40 – BADMINTON ottavi Singolo Uomini

Ore 09:40 – BADMINTON ottavi Singolo Uomini

Ore 09:40 – BADMINTON quarto Doppio Donne

Ore 09:40 – CANOTTAGGIO semifinale A/B 2 Singolo Donne

Ore 09:50 – CANOTTAGGIO semifinale A/B 1 Singolo Uomini

Ore 09:56 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Turno Eliminatorio Indiv. Donne

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile Qatar (Cherif-Ahmed) – Australia (Nicolaidis-Carracher), gironi

Ore 10:00 – CANOTTAGGIO semifinale A/B 2 Singolo Uomini

Ore 10:00 – HOCKEY maschile India-Belgio, gironi

Ore 10:00 – JUDO -100 kg Uomini – Sedicesimi di finale – Kumric- PIRELLI

Ore 10:00 – JUDO -78 kg Donne – Ottavi di finale – BELLANDI- Aguiar

Aguiar Ore 10:00 – TENNISTAVOLO quarti di finale Singolari Donne

Ore 10:05 – BASKET 3×3 maschile Paesi Bassi-Serbia, gironi

Ore 10:10 – CANOTTAGGIO ripescaggi Otto Donne – ITALIA

Ore 10:20 – CANOTTAGGIO ripescaggi Otto Uomini – ITALIA

Ore 10:22 – TIRO CON L’ARCO 16esimi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio

Ore 10:28 – JUDO -100 kg Uomini – Sedicesimi di finale

Ore 10:28 – JUDO -78 kg Donne – Sedicesimi di finale

Ore 10:30 – CANOTTAGGIO finale B Due di Coppia Donne – GOBBI, GUERRA

Ore 10:30 – HOCKEY maschile Nuova Zelanda-Australia, gironi

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile Grecia-Stati Uniti, gironi

Ore 10:35 – BASKET 3×3 maschile Cina-Lettonia, gironi

Ore 10:35 – TIRO CON L’ARCO 16esimi Turno Eliminatorio Indiv. Donne

Ore 10:42 – CANOTTAGGIO finale B Due di Coppia Uomini

Ore 10:54 – CANOTTAGGIO finale B Quartetto Donne

Ore 11:00 – BASKET femminile Giappone-Germania, gironi

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY femminile Spagna (Liliana-Paula) – Egitto (Marwa-D. Elghobashy), gironi

Ore 11:00 – EQUITAZIONE qualificazioni Salto ostacoli Squadre

Ore 11:00 – NUOTO 200m Dorso Donne – Batterie – PANZIERA (batteria 3)

(batteria 3) Ore 11:00 – PALLAMANO femminile Corea del Sud-Svezia, gironi

Ore 11:00 – PUGILATO 50kg Donne – Prelim. – Ottavi

Ore 11:00 – TENNISTAVOLO singolare maschile, quarti

Ore 11:06 – CANOTTAGGIO finale B Quartetto Uomini

Ore 11:16 – NUOTO 50m Stile Libero Uomini – Batterie – DEPLANO (batteria 8), ZAZZERI (batteria 10)

(batteria 8), (batteria 10) Ore 11:40 – NUOTO 200m Individuali Misti Uomini – Batterie – RAZZETTI (batteria 3)

(batteria 3) Ore 11:18 – CANOTTAGGIO finale A Due di Coppia Donne

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO finale A Due di Coppia Uomini

Ore 11:48 – PUGILATO 66kg Donne – Prelim. – Ottavi

Ore 11:50 – CANOTTAGGIO finale A Quartetto Donne

Ore 11:50 – SCHERMA quarti di finale Fioretto Squadre Donne – EGITTO-ITALIA

Ore 11:56 – NUOTO staff. 4×200 misti Donne – Batterie – ITALIA (batteria 2)

(batteria 2) Ore 12:00 – BEACH VOLLEY maschile Cuba (Diaz-Alayo) – Marocco (Abicha-Elgraoui), gironi

Ore 12:00 – TENNIS SU Quarti di finale/SD Semifinali

Ore 12:00 – TENNIS SU Quarti/DD Semifinali/DM Semifinali

Ore 12:00 – TENNIS DD Semifinali/DM Semifinali

Ore 12:00 – TENNISTAVOLO quarto di finale Singolari Uomini

Ore 12:00 – TIRO SPORTIVO qualificazione Carabina 50m 3 pos. (D) – GAMBARO

Ore 12:05 – PALLANUOTO maschile Serbia-Spagna, gironi

Ore 12:10 – CANOTTAGGIO finale A Quartetto Uomini – ITALIA

Ore 12:00 – VELA dinghy Uomini, gare 1-2 – CHIAVARINI

Ore 12:20 – JUDO -100 kg Uomini – Ottavi di finale

Ore 12:20 – JUDO -78 kg Donne – Ottavi di finale

Ore 12:20 – PUGILATO 66kg Donne – Prelim. – Ottavi – Khelif- CARINI

Ore 12:30 – BASKET 3×3 femminile Azerbaigian-Francia, gironi

Ore 12:36 – PUGILATO quarto di finale 54kg Donne

Ore 12:45 – HOCKEY maschile Francia-Gran Bretagna, gironi

Ore 12:52 – PUGILATO 63,5kg Uomini – Quarto di finale

Ore 13:00 – BADMINTON singolare maschile, ottavi

Ore 13:00 – BADMINTON doppio maschile, quarti

Ore 13:00 – BASKET 3×3 femminile Stati Uniti-Australia, gironi

Ore 13:00 – PALLAVOLO femminile Brasile-Giappone, gironi

Ore 13:08 – PUGILATO 92kg Uomini – Quarto di finale

Ore 13:15 – HOCKEY maschile Argentina-Irlanda, gironi

Ore 13:16 – JUDO -100 kg Uomini – Quarti di finale

Ore 13:16 – JUDO -78 kg Donne – Quarti di finale

Ore 13:30 – BASKET femminile Australia-Canada, gironi

Ore 13:35 – BASKET 3×3 maschile Polonia-Lituania, gironi

Ore 13:40 – SCHERMA fioretto Squadre Donne – Classifica 5-8

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile Spagna-Ungheria, gironi

Ore 14:05 – BASKET 3×3 maschile Francia-Paesi Bassi, gironi

Ore 14:10 – BADMINTON ottavi Singolo Uomini

Ore 14:10 – BADMINTON ottavi Singolo Uomini

Ore 14:10 – BADMINTON quarto Doppio Uomini

Ore 14:43 – VELA gara Medaglia Skiff Uomini

Ore 14:50 – SCHERMA semifinale 2 Fioretto Squadre Donne

Ore 14:50 – SCHERMA semifinale 1 Fioretto Squadre Donne

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile Brasile (George-Andre) – USA (Partain-Benesh), gironi

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile Francia-Australia, gironi

Ore 15:00 – TENNISTAVOLO quarto di finale Singolari Donne

Ore 15:03 – VELA windsurf Donne, gara 16-18 – MAGGETTI

Ore 15:20 – BADMINTON ottavi Singolo Uomini

Ore 15:30 – CANOA SLALOM semifinale Kayak Singolo Uomini – DE GENNARO

Ore 15:30 – PUGILATO 50kg Donne – Prelim. – Ottavi

Ore 15:30 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio

Ore 15:35 – VELA dinghy Donne, gara 1-2 – BENINI FLORIANI

Ore 15:43 – VELA gara Medaglia Skiff Donne – BERTUZZI, GERMANI

Ore 15:53 – VELA windsurf Uomini, gara 12-18 – RENNA

Ore 15:56 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Turno Eliminatorio Indiv. Donne

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY femminile Australia (Mariafe-Clancy) – Canada (Bansley-Bukovec), gironi

Ore 16:00 – JUDO -100 kg Uomini – Ripescaggio

Ore 16:00 – PALLAMANO femminile Angola-Francia, gironi

Ore 16:00 – SCHERMA fioretto Squadre Donne – Piazzamento 5-6

Ore 16:00 – SCHERMA fioretto Squadre Donne – Piazzamento 7-8

Ore 16:00 – TENNISTAVOLO quarti di finale Singolari Uomini

Ore 16:17 – JUDO -100 kg Uomini – Semifinali

Ore 16:18 – PUGILATO 66kg Donne – Prelim. – Ottavi

Ore 16:22 – TIRO CON L’ARCO 16esimi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio

Ore 16:34 – JUDO -78 kg Donne – Ripescaggio

Ore 16:35 – PALLANUOTO maschile ITALIA-MONTENEGRO , gironi

, gironi Ore 16:51 – JUDO -78 kg Donne – Semifinali

Ore 16:56 – TIRO CON L’ARCO 16esimi Turno Eliminatorio Indiv. Donne

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile Svezia (Ahman-Hellvig) – ITALIA (COTTAFAVA-NICOLAI) , gironi

, gironi Ore 17:00 – HOCKEY femminile Stati Uniti-Gran Bretagna, gironi

Ore 17:00 – PALLAVOLO femminile ITALIA-PAESI BASSI , gironi

, gironi Ore 17:00 – TENNISTAVOLO quarto di finale Singolari Uomini

Ore 17:06 – PUGILATO quarti di finale 54kg Donne

Ore 17:15 – BASKET femminile Francia-Nigeria, gironi

Ore 17:18 – JUDO -100 kg Uomini – Incontro A per il bronzo

Ore 17:28 – JUDO -100 kg Uomini – Incontro B per il bronzo

Ore 17:30 – HOCKEY femminile Spagna-Sud Africa, gironi

Ore 17:30 – CANOA SLALOM finale Kayak Singolo Uomini

Ore 17:38 – JUDO -100 kg Uomini – Finale

Ore 17:38 – PUGILATO 63,5kg Uomini – Quarto di finale

Ore 17:49 – JUDO -78 kg Donne – Incontro A per il bronzo

Ore 17:54 – PUGILATO 92kg Uomini – Quarto di finale

Ore 17:59 – JUDO -78 kg Donne – Incontro B per il bronzo

Ore 18:00 – BASKET 3×3 femminile Cina-Spagna, gironi

Ore 18:09 – JUDO -78 kg Donne – Finale

Ore 18:15 – GINNASTICA ARTISTICA finale All-Around Donne – D’AMATO, ESPOSITO

Ore 18:30 – BADMINTON singolare femminile, ottavi

Ore 18:30 – BADMINTON doppio misto, semifinali

Ore 18:30 – BASKET 3×3 femminile Germania-Azerbaigian, gironi

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile Germania-Danimarca, gironi

Ore 19:00 – TENNIS SU Quarti di finale/SD Semifinali

Ore 19:05 – BASKET 3×3 maschile Lituania-Stati Uniti, gironi

Ore 19:10 – SCHERMA sfida per il bronzo Fioretto Squadre Donne

Ore 19:30 – BADMINTON ottavi Singolo Donne

Ore 19:30 – BADMINTON ottavi Singolo Donne

Ore 19:30 – BADMINTON semifinale Doppio misto

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile Romania-Croazia, gironi

Ore 19:30 – VELA windsurf Donne, gara 19-20, MAGGETTI

Ore 19:35 – BASKET 3×3 maschile Cina-Polonia, gironi

Ore 19:45 – HOCKEY femminile Giappone-Francia, gironi

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY femminile Brasile (Ana Patricia-Duda) – ITALIA (GOTTARDI-MENEGATTI) , gironi

, gironi Ore 20:00 – CICLISMO BMX RACING uomini, Quarti, Manche 1 – BERTAGNOLI

Ore 20:00 – PUGILATO 50kg Donne – Prelim. – Ottavi

Ore 20:00 – TENNISTAVOLO quarto di finale Singolari Donne

Ore 20:15 – HOCKEY femminile Argentina-Australia, gironi

Ore 20:20 – CICLISMO BMX RACING donne, quarti, manche 1

Ore 20:30 – BADMINTON semifinale Doppio misto

Ore 20:30 – NUOTO finale 200m Farfalla Donne

Ore 20:30 – SCHERMA sfida per l’oro Fioretto Squadre Donne

Ore 20:32 – PUGILATO 66kg Donne – Prelim. – Ottavi

Ore 20:37 – NUOTO finale 200m Dorso Uomini

Ore 20:40 – CICLISMO BMX RACING uomini, quarti, manche 2 – BERTAGNOLI

Ore 20:44 – NUOTO semifinali 50m Stile Libero Uomini

Ore 21:00 – BASKET femminile Belgio-Stati Uniti, gironi

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile Polonia (Bryl-Losiak) – Francia (Bassereau-Lyneel), gironi

Ore 21:00 – CICLISMO BMX RACING donne, quarti, manche 2

Ore 21:00 – PALLAMANO femminile Slovenia-Norvegia, gironi

Ore 21:00 – PALLAVOLO femminile Francia-Cina, gironi

Ore 21:00 – TENNISTAVOLO quarto di finale Singolari Uomini

Ore 21:04 – NUOTO finale 200m Rana Donne

Ore 21:04 – PUGILATO quarto di finale 54kg Donne

Ore 21:05 – PALLANUOTO maschile Ungheria-Giappone, gironi

Ore 21:11 – NUOTO semifinali 200m Dorso Donne

Ore 21:20 – CICLISMO BMX RACING uomini, quarti, manche 3 – BERTAGNOLI

Ore 21:20 – PUGILATO 63,5kg Uomini – Quarti di finale

Ore 21:30 – BASKET 3×3 femminile Stati Uniti-Spagna, gironi

Ore 21:35 – NUOTO semifinali 200m Ind. Misti Uomini

Ore 21:40 – CICLISMO BMX RACING donne, quarti, manche 3

Ore 21:49 – NUOTO finale Staffetta 4×200 S. Libero Donne

Ore 21:52 – PUGILATO 92kg Uomini – Quarti di finale

Ore 22:00 – BASKET 3×3 femminile Canada-Francia, gironi

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY femminile USA (Nuss-Kloth) – Cina (Xue-Xia), gironi

Ore 22:05 – CICLISMO BMX RACING uomini, gara ultima chance

Ore 22:15 – CICLISMO BMX RACING donne, gara ultima chance

Ore 22:35 – BASKET 3×3 maschile Serbia-Francia, gironi

Ore 23:05 – BASKET 3×3 maschile Lettonia-Stati Uniti, gironi