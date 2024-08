Il programma delle Olimpiadi di sabato 3 agosto: orari e italiani in gara

CalcioWeb

L’ultima giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è conclusa per l’Italia con una sola medaglia: l’argento della coppia Stefano Oppo-Gabriel Soares nel canottaggio. Gli azzurri si sono confermati nella Top 10 con 17 medaglie complessive (5 ori, 8 argenti e 4 bronzi).

E’ già alta l’attesa in vista degli appuntamenti di sabato 3 agosto con altri italiani in gara. Esordio per Jacobs nei 100m. Continuano le gare di golf. Nel nuoto torna Paltrinieri, occhi anche sul ciclismo su strada.

Il programma del 3 agosto

Ore 08:00 – JUDO turni preliminari squadre miste

Ore 08:00 – JUDO eliminazione squadre miste 32esimi- ITALIA-UNGHERIA

Ore 08:30 – BADMINTON quarto Singolo Donne

Ore 09:00 – BEACH VOLLEY maschile Germania (Ehlers-Wickler) – Polonia (Bryl-Losiak), gironi

Ore 09:00 – GOLF turno 3 Uomini – MANASSERO, MIGLIOZZI

Ore 09:00 – PALLAMANO femminile Ungheria-Paesi Bassi, gironi

Ore 09:00 – PALLAVOLO femminile Paesi Bassi-Rep. Dominicana, gironi

Ore 09:00 – TIRO SPORTIVO qualificazione Skeet Uomini – Giorno 2 – CASSANDRO, ROSSETTI

Ore 09:00 – TIRO SPORTIVO qualificazione Skeet Donne – Giorno 1 – BACOSI, BARTOLOMEI

Ore 09:30 – CANOTTAGGIO finale C Singolo Donne

Ore 09:30 – TIRO CON L’ARCO ottavi Turno Eliminatorio Indiv. Donne

Ore 09:30 – TIRO SPORTIVO finale 25m pistola Donne

Ore 09:40 – BADMINTON quarto Singolo Donne

Ore 09:40 – JUDO quarti di finale squadre miste

Ore 09:42 – CANOTTAGGIO finale C Singolo Uomini

Ore 09:54 – CANOTTAGGIO finale B Singolo Donne

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile Australia (Hodges-Schubert) – Francia (Bassereau-Lyneel), gironi

Ore 10:00 – EQUITAZIONE grand Prix Special Dressage Squadre

Ore 10:00 – HOCKEY femminile Gran Bretagna-Argentina, gironi

Ore 10:05 – ATLETICA LEGGERA decathlon 110m Ostacoli Uomini

Ore 10:06 – CANOTTAGGIO finale B Singolo Uomini

Ore 10:10 – ATLETICA LEGGERA salto con l’asta Uomini, qualificazioni – STECCHI

Ore 10:18 – CANOTTAGGIO finale A Singolo Donne

Ore 10:30 – CANOTTAGGIO finale A Singolo Uomini

Ore 10:30 – HOCKEY femminile Paesi Bassi-Giappone, gironi

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile Spagna-Giappone, gironi

Ore 10:35 – ATLETICA LEGGERA turno preliminare 100m Uomini

Ore 10:40 – JUDO ripescaggio squadre miste

Ore 10:50 – BADMINTON quarto Singolo Donne

Ore 10:50 – CANOTTAGGIO finale A Otto Donne

Ore 10:55 – ATLETICA LEGGERA decathlon Lancio del Disco U – Gr. A

Ore 11:00 – BASKET femminile Cina-Porto Rico, gironi

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY femminile Svizzera (Esmee-Zoe) – Paraguay (Poletti-Michelle), gironi

Ore 11:00 – CICLISMO SU STRADA gara su strada Uomini – BETTIOL, MOZZATO, VIVIANI

Ore 11:00 – NUOTO 50m Stile Libero Donne – Batterie – CURTIS (batteria 8)

Ore 11:00 – PALLAMANO femminile Spagna-Francia, gironi

Ore 11:10 – CANOTTAGGIO finale A Otto Uomini

Ore 11:15 – JUDO semifinali squadre miste

Ore 11:20 – ATLETICA LEGGERA ripescaggi 800m Donne

Ore 11:30 – NUOTO 1500m Stile Libero Uomini – Batterie – PALTRINIERI (batteria 3), DE TULLIO (batteria 3)

Ore 11:55 – ATLETICA LEGGERA turno 1 100m Uomini – ALI, JACOBS

Ore 12:00 – BADMINTON quarto Singolo Donne

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY femminile Spagna (Alvarez-Moreno) – Germania (Ludwig-Lippmann), gironi

Ore 12:00 – TENNIS gara per il bronzo Singolari Uomini

Ore 12:00 – TENNIS gara per l’oro Singolari Donne, a seguire

Ore 12:00 – TENNIS gara per l’oro Doppio Uomini, a seguire

Ore 12:05 – ATLETICA LEGGERA decathlon Lancio del Disco U – Gr. B

Ore 12:05 – PALLANUOTO maschile Croazia-Grecia, gironi

Ore 12:15 – VELA dinghy Uomini, gare 5-6 – CHIAVARINI

Ore 12:40 – NUOTO staff. 4×100 Misti Uomini – Batterie – ITALIA (batteria 2)

Ore 12:45 – HOCKEY femminile Australia-Spagna, gironi

Ore 12:52 – NUOTO staff. 4×100 Misti Donne – Batterie – ITALIA (batteria 2)

Ore 13:00 – PALLAVOLO femminile Giappone-Kenya, gironi

Ore 13:00 – SCHERMA quarti di finale Sciabola Squadre Donne – ITALIA-UCRAINA

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO quarti Individuale Donne

Ore 13:15 – HOCKEY femminile Stati Uniti-Sud Africa, gironi

Ore 13:30 – BASKET femminile Serbia-Spagna, gironi

Ore 13:30 – TENNISTAVOLO gara per il bronzo Singolari Donne

Ore 13:40 – ATLETICA LEGGERA decathlon Salto con l’asta Uomini

Ore 13:52 – TIRO CON L’ARCO semifinali Individuale Donne

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile Brasile-Angola, gironi

Ore 12:00 – VELA dinghy Donne, gara 5-6 – BENINI FLORIANI

Ore 14:30 – SCHERMA sciabola Squadre Donne – Classifica 5-8

Ore 14:30 – TENNISTAVOLO gara per l’oro Singolari Donne

Ore 14:33 – TIRO CON L’ARCO gara per il bronzo Individuale Donne

Ore 14:46 – TIRO CON L’ARCO gara per l’oro Individuale Donne

Ore 15:00 – BADMINTON finali Doppio Donne

Ore 15:00 – CALCIO quarto di finale Donne Stati Uniti-Giappone

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile Australia-Ungheria, gironi

Ore 15:20 – SCHERMA semifinale 2 Sciabola Squadre Donne

Ore 15:20 – SCHERMA semifinale 1 Sciabola Squadre Donne

Ore 15:30 – CANOA SLALOM kayak Cross Donne Turno 1 – BERTONCELLI, HORN

Ore 15:30 – GINNASTICA ARTISTICA finale Corpo libero Uomini

Ore 15:30 – PUGILATO 57kg Uomini – Quarti di finale

Ore 15:30 – TIRO SPORTIVO finale Skeet Uomini

Ore 15:45 – VELA multiscafo misto, gare 1-3 – BANTI, TITA

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY femminile Francia (Placette-Richard) – Svizzera (Huberli-Brunner), gironi

Ore 16:00 – JUDO medaglia A Bronzo squadre miste

Ore 16:00 – PALLAMANO femminile Slovenia-Svezia, gironi

Ore 16:02 – PUGILATO 71kg Uomini – Quarti di finale

Ore 16:10 – BADMINTON gara per l’oro Doppio Donne

Ore 16:10 – SCHERMA sciabola Squadre Donne – Piazzamento 7-8

Ore 16:10 – SCHERMA sciabola Squadre Donne – Piazzamento 5-6

Ore 16:20 – GINNASTICA ARTISTICA finale Volteggio Donne

Ore 16:34 – PUGILATO quarti di finale 50kg Donne

Ore 16:35 – PALLANUOTO maschile Montenegro-Stati Uniti, gironi

Ore 16:40 – CANOA SLALOM kayak Cross Uomini Turno 1 – DE GENNARO

Ore 16:40 – JUDO medaglia B Bronzo squadre miste

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY femminile Canada (Melissa-Brandie) – Lettonia (Tina-Anastasija), gironi

Ore 17:00 – CALCIO quarto di finale Donne

Ore 17:00 – HOCKEY femminile Cina-Francia, gironi

Ore 17:00 – PALLAVOLO maschile POLONIA-ITALIA, gironi

Ore 17:05 – VELA dinghy misto, gara 3-4 – BERTA, FESTO

Ore 17:06 – PUGILATO 66kg Donne – Quarti di finale

Ore 17:15 – BASKET maschile Porto Rico-Stati Uniti, gironi

Ore 17:16 – GINNASTICA ARTISTICA finale Cavallo con maniglie Uomini

Ore 17:20 – JUDO finale squadre miste

Ore 17:30 – BASKET 3×3 femminile Canada-Azerbaigian, gironi

Ore 17:38 – PUGILATO 60kg Donne – Semifinale

Ore 18:00 – BASKET 3×3 femminile Spagna-Germania, gironi

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY gara turno LL Uomini o Donne

Ore 18:05 – CANOA SLALOM kayak Cross Donne Ripescaggio

Ore 18:35 – BASKET 3×3 femminile Francia-Australia, gironi

Ore 18:45 – CANOA SLALOM kayak Cross Uomini Ripescaggio

Ore 19:00 – CALCIO quarto di finale Donne

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile Norvegia-Germania, gironi

Ore 19:00 – SCHERMA sfida per il bronzo Sciabola Squadre Donne

Ore 19:05 – BASKET 3×3 femminile Cina-Stati Uniti, gironi

Ore 19:10 – ATLETICA LEGGERA decathlon Lancio del giavellotto U – Gr. A

Ore 19:10 – ATLETICA LEGGERA decathlon Lancio del giavellotto U – Gr. A

Ore 19:15 – ATLETICA LEGGERA ripescaggi 1500m Uomini – FEDERICO RIVA, OSSAMA MESLEK

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile Serbia-Francia, gironi

Ore 19:35 – ATLETICA LEGGERA finale Getto del peso Uomini – FABBRI, WEIR

Ore 19:45 – HOCKEY femminile Germania-Belgio, gironi

Ore 19:50 – ATLETICA LEGGERA semifinale 100m Donne

Ore 20:00 – PUGILATO 57kg Uomini – Quarti di finale

Ore 20:00 – SCHERMA sfida per l’oro Sciabola Squadre Donne

Ore 20:10 – ATLETICA LEGGERA decathlon Lancio del giavellotto U – Gr. B

Ore 20:20 – ATLETICA LEGGERA finale Salto triplo Donne – DERKACH

Ore 20:30 – NUOTO finale 100m Farfalla Uomini

Ore 20:32 – PUGILATO 71kg Uomini – Quarti di finale

Ore 20:39 – NUOTO semifinali 50m Stile Libero Donne

Ore 20:55 – ATLETICA LEGGERA finale Staffetta mista 4 x 400m – ITALIA

Ore 21:00 – BASKET maschile Serbia-Sud Sudan, gironi

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY gara turno LL Uomini o Donne

Ore 21:00 – CALCIO quarto di finale Donne

Ore 21:00 – PALLAMANO femminile Danimarca-Corea del Sud, gironi

Ore 21:00 – PALLAVOLO maschile Canada-Serbia, gironi

Ore 21:01 – NUOTO finale 200m Individuali Misti Donne

Ore 21:04 – PUGILATO quarti di finale 50kg Donne

Ore 21:05 – PALLANUOTO maschile ITALIA-ROMANIA, gironi

Ore 21:09 – NUOTO finale 800m Stile Libero Donne – QUADARELLA

Ore 21:20 – ATLETICA LEGGERA finale 100m Donne

Ore 21:30 – BASKET 3×3 quarti Donne

Ore 21:28 – NUOTO finale 800m stile libero

Ore 21:33 – NUOTO finale Staffetta 4×100 Misti

Ore 21:36 – PUGILATO 66kg Donne – Quarti di finale

Ore 21:45 – ATLETICA LEGGERA decathlon 1500m Uomini

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY gara turno LL Uomini o Donne

Ore 22:05 – BASKET 3×3 quarti Donne

Ore 22:08 – PUGILATO 60kg Donne – Semifinale

Ore 23:00 – BEACH VOLLEY gara turno LL Uomini o Donne