Il programma delle Olimpiadi di venerdì 2 agosto: orari e italiani in gara

L’ultima giornata è stata fantastica per i colori italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024: nel giro di pochi minuti gli azzurri hanno conquistato due medaglie d’oro con De Gennaro nella canoa slalom e Bellandi nel judo.

L’Italia si è tolta altre soddisfazioni con l’argento nel fioretto a squadre donne: le azzurre sono state sconfitte in finale dagli USA. E’ già alta l’attesa per l’appuntamento di venerdì 2 agosto: interesse per il nuoto con Deplano, debutto nello stadio per l’atletica e prosegue il programma del tennis con un super Musetti.

Gli appuntamenti di venerdì 2 agosto

Ore 08:30 – BADMINTON semifinale Doppio Donne

Ore 08:30 – BADMINTON semifinale Doppio Uomini

Ore 09:00 – BASKET 3×3 femminile Germania-Cina, gironi

Ore 09:00 – BEACH VOLLEY femminile Lituania (Paulikiene-Raupelyte) – Giappone (Akiko-Ishii), gironi

Ore 09:00 – GOLF turno 2 Uomini – MANASSERO, MIGLIOZZI

Ore 09:00 – PALLAMANO maschile Ungheria-Danimarca, gironi

Ore 09:00 – PALLAVOLO maschile Argentina-Germania, gironi

Ore 09:00 – TIRO SPORTIVO qual. precisione parte 1 Pistola 25m (D)

Ore 09:30 – BASKET 3×3 femminile Australia-Azerbaigian, gironi

Ore 09:30 – CANOTTAGGIO finale F Singolo Uomini

Ore 09:30 – TIRO CON L’ARCO ottavi Turno Eliminatorio Squadre Miste – ITALIA-FRANCIA

Ore 09:30 – TIRO SPORTIVO finale 50m Carabina 3 Posizioni Donne

Ore 09:30 – TIRO SPORTIVO qualificazione Skeet Uomini – Giorno 1 – CASSANDRO, ROSSETTI

Ore 09:40 – BADMINTON semifinale Doppio Donne

Ore 09:42 – CANOTTAGGIO finale F Singolo Donne

Ore 09:54 – CANOTTAGGIO finale E Singolo Uomini

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile ITALIA (RANGHIERI-CARAMBULA) – Cile (M. Grimalt-E. Grimalt), gironi

Ore 10:00 – HOCKEY femminile Cina-Germania, gironi

Ore 10:00 – JUDO +78 kg Donne – Trentaduesimi di finale

Ore 10:00 – JUDO +100 kg Uomini – Trentaduesimi

Ore 10:00 – TENNISTAVOLO semifinale Singolari Donne

Ore 10:05 – ATLETICA LEGGERA decathlon 100m Uomini

Ore 10:05 – BASKET 3×3 maschile Lituania-Cina, gironi

Ore 10:06 – CANOTTAGGIO finale E Singolo Donne

Ore 10:10 – ATLETICA LEGGERA lancio del martello U – Gr. A, qualificazioni

Ore 10:15 – ATLETICA LEGGERA qualificazioni Salto in alto Donne

Ore 10:18 – CANOTTAGGIO finale D Singolo Uomini

Ore 10:28 – JUDO +78 kg Donne – Sedicesimi di finale – TAVANO-Zabic

Ore 10:28 – JUDO +100 kg Uomini – Sedicesimi di finale

Ore 10:30 – CANOTTAGGIO finale D Singolo Donne

Ore 10:30 – HOCKEY maschile Paesi Bassi-Spagna, gironi

Ore 10:35 – ATLETICA LEGGERA turno preliminare 100m Donne – DOSSO

Ore 10:35 – BASKET 3×3 maschile Polonia-Paesi Bassi, gironi

Ore 10:42 – CANOTTAGGIO finale B Coppia Uomini – ITALIA

Ore 10:50 – BADMINTON semifinale Doppio Uomini

Ore 10:54 – CANOTTAGGIO finale B Coppia Donna

Ore 10:55 – ATLETICA LEGGERA decathlon Salto in lungo Uomini

Ore 11:00 – BASKET maschile Giappone-Brasile, gironi

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY maschile Austria (Horl-Horst) – Canada (Schachter-Dearing), gironi

Ore 11:00 – NUOTO 100m Farfalla Uomini – Batterie

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile Argentina-Francia, gironi

Ore 11:00 – TENNISTAVOLO semifinale Singolari Uomini

Ore 11:00 – TUFFI finale Trampolino 3m Sincronizzato U – MARSAGLIA, TOCCI

Ore 11:06 – CANOTTAGGIO PL Finale B Due di Coppia Uomini

Ore 11:10 – ATLETICA LEGGERA turno 1500m Uomini – ARESE, MESLEK, RIVA

Ore 11:17 – NUOTO 200m Individuali Misti Donne – Batterie – FRANCESCHI (batteria 4)

Ore 11:18 – CANOTTAGGIO PL Finale B Due di Coppia Donne

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO finale A Coppia Uomini

Ore 11:35 – ATLETICA LEGGERA lancio del martello U – Gr. B, qualificazioni

Ore 11:40 – NUOTO 800m Stile Libero Donne – Batterie – QUADARELLA (batteria 2)

Ore 11:42 – CANOTTAGGIO finale A Coppia Donna

Ore 11:50 – ATLETICA LEGGERA turno 1 100m Donne

Ore 12:00 – BADMINTON semifinale Doppio Uomini

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY femminile Francia (Vieira-Chamereau) – Repubblica Ceca (Hermannova-Stochlova), gironi

Ore 12:00 – TENNIS semifinale Doppio Donne – ERRANI/PAOLINI

Ore 12:00 – TENNIS gara per il bronzo Doppio Misto

Ore 12:00 – TIRO SPORTIVO qual. rapido pt. 2 pistola 25m Donne

Ore 12:00 – TRAMPOLINO ELASTICO qualificazioni Donne

Ore 12:02 – CANOTTAGGIO PL Finale A Due di Coppia Uomini – ITALIA

Ore 12:03 – NUOTO staff. 4×100 Misti – Batterie – ITALIA (batteria 1)

Ore 12:05 – VELA dinghy misto, gara 1-2 – BERTA, FESTO

Ore 12:15 – ATLETICA LEGGERA decathlon Getto del peso Uomini

Ore 12:15 – VELA dinghy Donne, gare 3-4 – BENINI FLORIANI

Ore 12:20 – JUDO +78 kg Donne – Ottavi di finale

Ore 12:20 – JUDO +100 kg Uomini – Ottavi di finale

Ore 12:22 – CANOTTAGGIO PL Finale A Due di Coppia Donne

Ore 12:30 – BASKET 3×3 femminile Australia-Spagna, gironi

Ore 12:45 – HOCKEY femminile Belgio-Paesi Bassi, gironi

Ore 13:00 – BASKET 3×3 femminile Francia-Stati Uniti, gironi

Ore 13:00 – PALLAVOLO maschile Brasile-Egitto, gironi

Ore 13:15 – HOCKEY maschile Australia-India, gironi

Ore 13:16 – JUDO +78 kg Donne – Quarti di finale

Ore 13:16 – JUDO +100 kg Uomini – Quarti di finale

Ore 13:30 – BASKET maschile Australia-Grecia, gironi

Ore 13:30 – SCHERMA quarti di finale Spada Squadre Uomini – ITALIA-REP. CECA

Ore 13:30 – TENNISTAVOLO semifinale Singolari Donne

Ore 13:35 – BASKET 3×3 maschile Paesi Bassi-Lituania, gironi

Ore 13:50 – TRAMPOLINO ELASTICO finale Donne

Ore 14:00 – EQUITAZIONE finale Salto ostacoli Squadre

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile Croazia-Svezia, gironi

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile Australia-Canada, gironi

Ore 14:03 – VELA windsurf donne, quarti e semifinali

Ore 14:05 – BASKET 3×3 maschile Lettonia-Francia, gironi

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO quarti Squadre Miste

Ore 14:23 – VELA windsurf uomini, quarti e semifinali – RENNA

Ore 14:30 – TENNISTAVOLO semifinale Singolari Uomini

Ore 15:00 – BADMINTON singolare maschile, quarti

Ore 15:00 – BADMINTON gara per il bronzo Doppio misto

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile Spagna (Herrera-Gavira) – USA (Evans-Budinger), gironi

Ore 15:00 – CALCIO quarto di finale Uomini

Ore 15:00 – SCHERMA spada Squadre Uomini – Classifica 5-8

Ore 15:30 – CANOA SLALOM cronometro Kayak Cross Uomini – DE GENNARO

Ore 15:30 – PUGILATO 57kg Donne – Prelim. – Ottavi

Ore 15:30 – VELA finale Windsurf Donne

Ore 15:30 – VELA finale Windsurf Uomini

Ore 15:31 – TIRO CON L’ARCO semifinali Squadre Miste

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile GRECIA-ITALIA, gironi

Ore 15:35 – VELA dinghy uomini, gare 3-4 – CHIAVARINI

Ore 15:50 – SCHERMA semifinale 2 Spada Squadre Uomini

Ore 15:50 – SCHERMA semifinale 1 Spada Squadre Uomini

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY maschile Francia (Krou-Gauthier Rat) – Paesi Bassi (Boermans- De Groot), gironi

Ore 16:00 – JUDO +78 kg Donne – Ripescaggio

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile Germania-Spagna, gironi

Ore 16:10 – BADMINTON gara per l’oro Doppio misto

Ore 16:17 – JUDO +78 kg Donne – Semifinali

Ore 16:24 – TIRO CON L’ARCO gara per il bronzo Squadre Miste

Ore 16:34 – JUDO +100 kg Uomini – Ripescaggio

Ore 16:34 – PUGILATO 51kg Uomini – Quarti di finale

Ore 16:40 – CANOA SLALOM cronometro Kayak Cross Donne – BERTONCELLI, HORN

Ore 16:40 – SCHERMA spada Squadre Uomini – Piazzamento 7-8

Ore 16:40 – SCHERMA spada Squadre Uomini – Piazzamento 5-6

Ore 16:43 – TIRO CON L’ARCO gara per l’oro Squadre Miste

Ore 16:51 – JUDO +100 kg Uomini – Semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY femminile Brasile (Carol-Barbara) – Paesi Bassi (Stam-Schoon), gironi

Ore 17:00 – CALCIO quarto di finale Uomini

Ore 17:00 – HOCKEY maschile Nuova Zelanda-Irlanda, gironi

Ore 17:00 – PALLAVOLO maschile Francia-Slovenia, gironi

Ore 17:06 – PUGILATO 80kg Uomini – Quarti di finale

Ore 17:15 – BASKET maschile Canada-Spagna, gironi

Ore 17:18 – JUDO +78 kg Donne – Incontro A per il bronzo

Ore 17:28 – JUDO +78 kg Donne – Incontro B per il bronzo

Ore 17:30 – BASKET 3×3 femminile Azerbaigian-Cina, gironi

Ore 17:30 – HOCKEY maschile Belgio-Argentina, gironi

Ore 17:38 – JUDO +78 kg Donne – Finale

Ore 17:38 – PUGILATO +92kg Uomini – Quarti di finale – LENZI-Tiafack

Ore 17:40 – BADMINTON quarto Singolo Uomini

Ore 17:49 – JUDO +100 kg Uomini – Incontro per il bronzo A

Ore 17:59 – JUDO +100 kg Uomini – Incontro per il bronzo B

Ore 18:00 – ATLETICA LEGGERA decathlon Salto in alto Uomini

Ore 18:00 – BASKET 3×3 femminile Canada-Stati Uniti, gironi

Ore 18:00 – TRAMPOLINO ELASTICO qualificazioni Uomini

Ore 18:09 – JUDO +100 kg Uomini – Finale

Ore 18:10 – ATLETICA LEGGERA turno 1 5000m Donne – BATTOCLETTI, DEL BUONO

Ore 18:15 – ATLETICA LEGGERA salto triplo Donne, qualificazioni – CESTONARO, DERKACH

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile Stati Uniti-Francia, gironi

Ore 18:35 – BASKET 3×3 maschile Stati Uniti-Francia, gironi

Ore 18:50 – BADMINTON quarto Singolo Uomini

Ore 18:55 – ATLETICA LEGGERA lancio del disco D – Gr. A, qualificazioni – OSAKUE

Ore 19:00 – CALCIO quarto di finale Uomini

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile Giappone-Slovenia, gironi

Ore 19:00 – TENNIS gara per l’oro Doppio Misto

Ore 19:00 – TENNIS semifinale Singolare Uomini – MUSETTI

Ore 19:05 – BASKET 3×3 maschile Serbia-Lettonia, gironi

Ore 19:10 – ATLETICA LEGGERA turno 1 Staffetta mista 4x400m – ITALIA

Ore 19:30 – SCHERMA sfida per il bronzo Spada Squadre Uomini

Ore 19:45 – ATLETICA LEGGERA turno 1 800m Donne – BELLO, COIRO

Ore 19:45 – HOCKEY maschile Francia-Sud Africa, gironi

Ore 19:45 – TRAMPOLINO ELASTICO finale Uomini

Ore 20:00 – BADMINTON quarto Singolo Uomini

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY maschile Norvegia (Mol-Sorum) – Paesi Bassi (Van de Velde-Immers), gironi

Ore 20:00 – CICLISMO BMX RACING uomini, semifinali, manche 1

Ore 20:00 – PUGILATO 57kg Donne – Prelim. – Ottavi

Ore 20:05 – PALLANUOTO femminile Cina-Ungheria, gironi

Ore 20:10 – ATLETICA LEGGERA getto del peso Uomini, qualificazioni – FABBRI, WEIR

Ore 20:15 – CICLISMO BMX RACING donne, semifinali, manche 1

Ore 20:15 – HOCKEY maschile Gran Bretagna-Germania, gironi

Ore 20:20 – ATLETICA LEGGERA lancio del disco D – Gr. B, qualificazioni – OSAKUE

Ore 20:30 – CICLISMO BMX RACING uomini, semifinali, manche 2

Ore 20:30 – NUOTO finale 50m Stile Libero Uomini – DEPLANO

Ore 20:30 – SCHERMA sfida per l’oro Spada Squadre Uomini

Ore 20:36 – NUOTO finale 200m Dorso Donne

Ore 20:43 – NUOTO finale 200m Individuali Misti Uomini – RAZZETTI

Ore 20:45 – CICLISMO BMX RACING donne, semifinali, manche 2

Ore 20:50 – ATLETICA LEGGERA decathlon 400m Uomini

Ore 21:00 – BASKET maschile Francia-Germania, gironi

Ore 21:00 – BASKET 3×3 femminile Spagna-Canada, gironi

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile Repubblica Ceca (Perusic-Schweiner) – Brasile (Evandro-Arthur), gironi

Ore 21:00 – CALCIO quarto di finale Uomini

Ore 21:00 – CICLISMO BMX RACING uomini, semifinali, manche 3

Ore 21:00 – NUOTO semifinali 100m Farfalla Uomini

Ore 21:00 – PALLAMANO maschile Norvegia-Egitto, gironi

Ore 21:00 – PALLAVOLO maschile Giappone-Stati Uniti, gironi

Ore 21:04 – PUGILATO 51kg Uomini – Quarti di finale

Ore 21:10 – BADMINTON quarto Singolo Uomini

Ore 21:15 – CICLISMO BMX RACING donne, semifinali, manche 3

Ore 21:20 – ATLETICA LEGGERA finale 10.000 Uomini

Ore 21:22 – NUOTO semifinali 200m Ind. Misti Donne

Ore 21:30 – BASKET 3×3 femminile Germania-Francia, gironi

Ore 21:35 – CICLISMO BMX RACING uomini, Finale

Ore 21:36 – PUGILATO 80kg Uomini – Quarti di finale

Ore 21:50 – CICLISMO BMX RACING donne, finale

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY femminile USA (Hughes-Cheng) – Germania (Muller-Tillmann), gironi

Ore 22:05 – BASKET 3×3 maschile Polonia-Serbia, gironi

Ore 22:08 – PUGILATO +92kg Uomini – Quarti di finale

Ore 22:35 – BASKET 3×3 maschile Cina-Stati Uniti, gironi