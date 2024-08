Pronostici Serie A, la 2ª giornata: 3 vittorie casalinghe e 2 blitz in trasferta

CalcioWeb

L’attesa è finita. La Serie A è pronta a scendere in campo per la 2ª giornata. Nel primo blocco quattro partite interessanti: Parma-Milan, Udinese-Lazio, Inter-Lecce e Monza-Genoa. Domenica altre gare importanti: Fiorentina-Venezia, Torino-Atalanta, Napoli-Bologna e Roma-Empoli.

Lunedì in programma due posticipi interessanti: prima lo scontro salvezza Cagliari-Como e poi la trasferta della Juventus sul campo del Verona.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 2ª giornata

Parma-Milan 2

Il Milan è chiamato al riscatto dopo l’esordio negativo contro il Torino. Il Parma è un osso durissimo ma la squadra di Fonseca non può permettersi un altro passo falso.

Udinese-Lazio MG 1-3 Ospite

La sfida tra Udinese e Lazio si preannuncia equilibrata. I biancocelesti sono superiori qualitativamente e la proposta MG 1-3 ospite sembra affidabile.

Inter-Lecce 1 + over 1.5

Pochi dubbi sulla superiorità dell’Inter sul Lecce. Non c’è Lautaro Martinez ma Taremi è in grado di sbloccare l’incontro in qualsiasi momento. Pronostico: 1+ over 1.5

Monza-Genoa Under 4.5

Lo scontro salvezza mette già in palio punti importanti per la salvezza. Probabile una partita ‘bloccata’ e con pochi gol.

Fiorentina-Venezia 1

L’avvio di stagione della squadra di Palladino non è stato entusiasmante ma il Venezia non sembra una squadra all’altezza. Pronostico: 1.

Torino-Atalanta GG

E’ la sfida più ‘stuzzicante’ del turno. Si preannuncia una partita a viso aperto e caratterizzata da tanti gol.

Napoli-Bologna MG 1-3 Casa

Il Napoli è chiamato alla risposta dopo la debacle all’esordio contro il Verona. Gli attaccanti di Conte sono in grado di sbloccare l’incontro in qualsiasi momento. MG 1-3 Casa è il nostro pronostico.

Roma-Empoli 1

Roma superiore e ambiente in estasi dopo la conferma di Paulo Dybala. La vittoria per la squadra di Daniele De Rossi non sembra in discussione.

Cagliari-Como MG 1-3 ospite

Il primo posticipo regala uno scontro salvezza da ‘brividi’. La squadra di Fabregas è in grado di pungere in contropiede. Pronostico: MG 1-3 ospite.

Verona-Juventus x2

La Juventus è un’altra squadra con l’arrivo di Thiago Motta in panchina. Il Verona è una squadra molto pericolosa ma i bianconeri sono in grado di tornare a casa con un risultato positivo.

La schedina della 2ª giornata di Serie A

Di seguito la schedina con i pronostici di Serie A per quanto riguarda le gare della 2ª Giornata 2024-2025:

Parma-Milan 2

Udinese-Lazio MG 1-3 Ospite

Inter-Lecce 1 + over 1.5

Monza-Genoa Under 4.5

Fiorentina-Venezia 1

Torino-Atalanta GG

Napoli-Bologna MG 1-3 Casa

Roma-Empoli 1

Cagliari-Como MG 1-3 ospite

Verona-Juventus x2