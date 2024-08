Ceccon e il retroscena sul Villaggio Olimpico: perchè tanti atleti stanno andando via

CalcioWeb

“Si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno“. Senza filtri Thomas Ceccon, oro nei 100 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro spara a zero sull’organizzazione del Villaggio Olimpico di Parigi e sottolinea il malcontento degli atleti.

“Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla“, sottolinea l’atleta azzurro, a scanso di equivoci, per le parole espresse dopo la delusione di aver fallito l’accesso alla finale dei 200 stile libero.

Concentrandosi poi sulla gara, Ceccon fa mea culpa: “forse non sono entrato in acqua con la stessa convinzione che avevo nei 100, e questo è stato un mio errore, mi servirà per il futuro. Sono deluso per non aver fatto un tempo da finale, ma ero stanco anch’io. Ho ceduto nel finale… un po’stanco si fa fatica a dormire sia la notte che nel pomeriggio, tra rumore e caldo. Sì fa caldo anche per me, nel Villaggio non c’è l’aria condizionata, non si mangia bene e ci sono problemi col cibo. Molti atleti si spostano per questi motivi“.