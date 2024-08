Risultati Serie B: Reggiana in vetta! Colpo Palermo, Sampdoria ancora ko | CLASSIFICA

CalcioWeb

Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2024-2025, risultati importanti già nelle gare del martedì sera. In vetta alla classifica si piazza la Reggiana grazie al successo per 2-0 (Maggio e Portanova) sul Brescia. Alle sue spalle la Salernitana che batte 3-2 la Sampdoria, ancora a secco di vittorie, al termine di un pirotecnico match all’Arechi: Simy la sblocca al 1′, Tutino e Coda la ribaltano nei primi 21 minuti di gioco, Valencia firma il pari nella ripresa e Braaf regala i 3 punti ai campani all’85’.

Sei punti, gli stessi dei granata, anche per il Sudtirol che dopo due vittorie va incontro al primo ko per 2-0 in casa della Carrarese. Si sblocca in trasferta il Palermo: Insigne al 76′ regala il primo successo stagionale sul campo della Cremonese.

Primo punto per il Bari che agguanta il Sassuolo sull’ 1-1 al 93′ grazie al gol di Lasagna che risponde al vantaggio iniziale di Thorsvedt. Stesso punteggio anche in Cittadella-Pisa e Frosinone-Modena.

Risultati Serie B 3ª Giornata

Martedì 27 agosto

Ore 20:30

Bari-Sassuolo 1-1

Carrarese-Sudtirol 2-0

Cittadella-Pisa 1-1

Cremonese-Palermo 0-1

Frosinone-Modena 1-1

Reggiana-Brescia 2-0

Salernitana-Sampdoria 3-2

Mercoledì 28 agosto

Ore 20:30

Cesena-Catanzaro

Cosenza-Spezia

Juve Stabia-Mantova

Classifica Serie B

Reggiana 7 Salernitana 6 Sudtirol 6 Pisa 5 Sassuolo 5 Juve Stabia 4 Mantova 4 Spezia 4 Modena 4 Cittadella 4 Cesena 3 Carrarese 3 Palermo 3 Cosenza 3 Cremonese 3 Brescia 3 Catanzaro 2 Frosinone 2 Sampdoria 1 Bari 1