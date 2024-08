Roma, salta il trasferimento di Danso: caos visite mediche, Lens sconcertato. Arriva il sostituto

CalcioWeb

Sembrava fatta, era sbarcato in città per le visite mediche, ma Kevin Danso non sarà un calciatore della Roma. Sfuma a un passo dalla firma l’operazione di mercato che avrebbe portato nella Capitale il roccioso difensore austriaco. Un problema durante le visite mediche, stando alla versione della Roma, avrebbe spinto i giallorossi a rinunciare all’acquisto.

Il comunicato del Lens

Il Lens, dal canto suo, ha contestato la decisione mostrandosi sconcertato: “Kevin Danso rimane al Lens, si sono interrotte le trattative con la Roma dopo aver raggiunto l’accordo. Danso non si unirà a loro. La lunga interpretazione di una visita medica è stata la causa di questo trasferimento interrotto. Ora il club va interrogandosi sulle ragioni di fondo della mancata validazione di questo movimento per un giocatore attentamente monitorato e che ha inanellato stagioni con più di 30 partite sia sui campi francesi che internazionali. Manteniamo la massima fiducia nel nostro pilastro difensivo, avremo il piacere di sottoporlo a un adeguato protocollo prima di fargli vestire nuovamente i nostri colori“.

Roma su Tiago Djalò: la formula

La Roma dovrà trovare un sostituto nelle ultime ore di mercato e sembra averlo già individuato. I giallorossi e la Juventus sono ai dettagli per la cessione di Tiago Djalò, centrale portoghese prelevato a gennaio dai bianconeri ma che a causa di una situazione fisica complicata (veniva da un lungo infortunio) non ha trovato spazio nella passata stagione. L’operazione dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso di 1 milione e un riscatto fissato a 9 milioni.