Serie A, l’Inter non sbaglia contro il Lecce: 2-0 e primo posto provvisorio! Colpo del Genoa

CalcioWeb

Dopo il tonfo del Milan e la vittoria dell’Udinese contro la Lazio, sono andate in scena altre due partite del campionato di Serie A: l’Inter di Simone Inzaghi si è imposta contro il Lecce. Colpo del Genoa di Gilardino contro il Monza.

I padroni di casa dell’Inter trovano la vie del gol al 5′ con Darmian: azione iniziata da Dimarco che trova con un cross Taremi, di testa su Darmian che anche lui di testa sblocca. Prova a pareggiare il Lecce con Krstovic al 20′ ma la palla va fuori. Per l’Inter si segnalano tentativi ancora di Darmian al 22′ e poco dopo di Calhanoglu.

Nella ripresa è Thuram ci prova al 53′, un miracolo di Falcone evita la rete ma c’è la richiesta di Var per eventuale rigore: inesistente secondo Di Marco, è solo una respinta in angolo. Nel 66′ Gaspar atterra in area Thuram, è rigore e calcia Calhanoglu: rete al 69′ per il definitivo 2-0. L’Inter si porta momentaneamente in vetta in attesa delle altre partite.

Monza-Genoa 0-1

Nell’altra partita colpo del Genoa sul campo del Monza, decide Pinamonti già dal primo tempo.

Prime occasioni al 18′ e al 20′ con Badelj per il Genoa, di poco fuori, e un minuto dopo per Maldini, adesso al Monza, con un tiro. Sul finale del primo tempo Maldini riesce a segnare ma il gol viene annullato per fuorigioco certificato dal Var. A segnare in extremis è Pinamonti nel settimo del recupero. Nel secondo tempo il risultato non cambia, finisce 0-1. Il Genoa si porta a 4 punti, il Monza fermo a 1.