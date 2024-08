Serie B, gli arbitri della 2° giornata: tutte le designazioni

CalcioWeb

Venerdì 23 agosto torna in campo la Serie B. Il turno si aprirà alle ore 20:30 con il match tra Modena e Bari, con le due squadre che scenderanno in campo allo stadio Alberto Braglia. Come di consueto, sono stati designati tutti gli arbitri per la 2° giornata di campionato.

Le designazioni arbitrali

Brescia-Cittadella: Galipò

Catanzaro–Juve Stabia: Rutella

Cremonese-Carrarese: Ghersini

Mantova-Cosenza: Crezzini

Modena-Bari: Scatena

Pisa-Palermo: Colombo

Sampdoria-Reggiana: Cosso

Sassuolo-Cesena: Massimi

Spezia-Frosinone: Pezzuto

Sudtirol-Salernitana: Perenzoni