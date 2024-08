Serie B, la griglia di partenza di CalcioWeb: 4 squadre davanti a tutti, ma i posti sono 3 e le sorprese non mancheranno

CalcioWeb

La Serie B inizia con un anticipo che sa già di grande calcio: Brescia-Palermo, un super classico del calcio italiano tanto che la sfida nella storia si è già disputata altre 76 volte, di cui 12 in serie A, 4 in Coppa Italia e ben 60 (con questa 61) in serie B. E può essere già una partita di vertice, tra due squadre che fin qui hanno impressionato eliminando in Coppa Italia due avversarie di serie A e che partono tra le favorite del nuovo torneo cadetto, seppur da posizioni diverse, il Palermo come squadra da battere e il Brescia tra le migliori outsider.

Con il Palermo, al vertice del campionato ci sono Sampdoria, Cremonese e – forse un pelino sotto – il Sassuolo. Sono le 4 big che dovrebbero contendersi i tre posti per la promozione in serie A, ma attenzione alle outsider tra cui spiccano Modena, Brescia e il Pisa di Pippo Inzaghi.

Attenzione anche a due neopromosse terribili: Cesena e Mantova possono puntare ai playoff.

La griglia di partenza della serie B secondo CalcioWeb:

PALERMO SAMPDORIA CREMONESE SASSUOLO MODENA BRESCIA PISA SALERNITANA CESENA MANTOVA FROSINONE BARI REGGIANA CATANZARO CITTADELLA SPEZIA COSENZA SUDTIROL JUVE STABIA CARRARESE