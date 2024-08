Serie B, trovato l’accordo sui diritti tv! Dove vedere le partite: costo e abbonamenti

CalcioWeb

DAZN continuerà a trasmettere tutte le 390 partite del campionato della Serie BKT fino al 2027, con l’aggiudicazione dei diritti tv anche per il triennio 2024-2027 inclusi i playoff e playout.

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato – commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia – consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”.

“La partnership con DAZN è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere la vetrina di spettacolo e di talenti al servizio del sistema calcio italiano. L’impegno di DAZN – ha sottolineato il Presidente della Lega B Mauro Balata – ancora più importante rispetto allo scorso triennio, dimostra quanto è apprezzata e seguita la Serie BKT. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi“.

Costo e abbonamenti

La piattaforma di sport in streaming ha lanciato un nuovo piano di abbonamento per la prossima stagione. Si chiama Goal Pass disponibile in diverse formule:

Circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione)

13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato

19,99 euro con pagamento mensile

Oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la Liga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women’s Champions League.