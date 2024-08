Serie C, la Torres si presenta alla città e ai tifosi: data, orario e luogo

CalcioWeb

Manca sempre meno all’esordio in Serie C 2024/25 da parte della Torres di Alfonso Greco che lunedì 26 agosto ospiterà la Vis Pesaro per la prima di campionato.

Giovedì alle ore 20.00 invece il club ha organizzato in piazza Tola a Sassari, la presentazione ufficiale della squadra.

La società annuncia diverse novità e ne anticipa già una: “Sorteggeremo premi speciali e decisamente allettanti, live, nel corso della serata e dedicati ai soli abbonati. Un motivo in più per sottoscriverlo ed essere presenti sempre al Vanni Sanna, dall’inizio alla fine“.