“Stress psico fisico”, Koopmeiners presenta un altro certificato e spinge per la Juve

CalcioWeb

Teun Koopmeiners ha solo la Juventus in testa. Il centrocampista olandese ha chiesto ad alta voce la cessione all’Atalanta ma il club nerazzurro continua il muro contro muro. Il club bianconero si è avvicinato ai 60 milioni di euro richiesti dall’Atalanta ma la situazione non si è ancora sbloccata definitivamente.

Il calciatore ex Az è il prescelto dalla ‘Vecchia Signora’ per il ruolo di trequartista e il calciatore spinge per il passaggio alla Juventus. L’ultimo ostacolo è rappresentato dalla volontà dell’Atalanta.

Il terzo certificato medico

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ Koopmeiners ha presentato all’Atalanta il terzo certificato medico, dopo che quello per stress psico fisico era scaduto domenica. L’olandese allontana così la possibilità di tornare ad allenarsi con la squadra. La rottura è definitiva in attesa del passaggio in bianconero.