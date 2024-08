Supercoppa, retroscena Ancelotti: Real nervoso negli spogliatoi a fine primo tempo, cos’è successo

CalcioWeb

Il Real Madrid batte l’Atalanta 2-0 e vince la sesta Supercoppa Europea della sua gloriosa storia. Ma lo fa a fatica. Per circa un’ora di gioco i bergamaschi tengono bene il campo, rischiano più volte di andare in vantaggio, colpiscono una traversa e sfiorano il gol con Pasalic neutralizzato da un super Courtois.

Dopo i primi 45′ il Real Madrid va negli spogliatoi nervoso, poco o nulla è andato secondo i piani. Nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, Ancelotti ha rivelato cosa ha detto a Gasperini: “gli ho detto che giocare contro l’Atalanta è come ‘andare dal dentista’. I giocatori erano un po’ nervosi a fine primo tempo, non riuscivano a fare quello che volevano. Gli ho detto che dovevano essere pazienti per questa è una squadra bene, bene, organizzata […] L’Atalanta oggi ha fatto una grande partita e ci ha fatto soffrire“.