Suzuki sbanda, il Parma resta senza portiere: rimonta folle del Napoli, Lukaku subito decisivo

Centocinque minuti di passione. Napoli-Parma regala spettacolo al Maradona e nel finale la festa è azzurra. Ma che fatica! Il Parma, dopo aver battuto il Milan, rischia di fare uno scherzetto anche ad Antonio Conte che vede le streghe per 92 minuti poi va subito ad abbracciare Lukaku, decisivo alla prima presenza ed esplode al gol di Anguissa. Il tutto mentre il Parma giocava senza… portiere.

Finale davvero incredibile. Parma avanti con Bonny al 19′ e sotto di un uomo al 75′ per il doppio giallo rimediato da Suzuki. In porta ci va Del Prato, che di mestiere fa il difensore, perchè appena 2 minuti prima Pecchia aveva effettuato gli ultimi due cambi. L’imbattibilità di Del Prato dura fino ai 90′ regolamentari ma si spezza al 92′ quando Lukaku segna il suo primo gol con la maglia del Napoli. Al 96′ gli azzurri raddoppiano con Anguissa e chiudono la partita. Anzi no, perchè all’ultima occasione utile Meret mette i guantoni su un tiro a botta sicura di Almqvist da pochi passi respingendo il gol del 2-2.

Classifica Serie A

Inter 7 Torino 7 Juventus 6 Napoli 6 Empoli 5 Genoa 4 Udinese 4 Lazio 4 Parma 4 Verona 3 Atalanta 3 Lecce 3 Fiorentina 2 Milan 2 Cagliari 2 Bologna 2 Roma 1 Monza 1 Como 1 Venezia 1